Questa sera su Iris va in onda The Holdovers – Lezioni di vita, film commedia drammatica del 2023 diretto da Alexander Payne. Il titolo originale è The Holdovers e racconta una storia intima, malinconica e profondamente umana ambientata durante le vacanze di Natale del 1970.

Al centro del film ci sono Paul Hunham, severo professore della Barton Academy, lo studente ribelle Angus Tully e la cuoca Mary Lamb, rimasti insieme nel collegio durante le festività. Da una convivenza forzata nasce un legame inatteso, fatto di ferite personali, solitudini condivise e piccole possibilità di rinascita.

Regia, produzione e protagonisti del film “The Holdovers – Lezioni di vita”

The Holdovers – Lezioni di vita è diretto da Alexander Payne, regista noto per il suo sguardo ironico e malinconico sui personaggi imperfetti, fragili e spesso fuori posto. La sceneggiatura è firmata da David Hemingson, che costruisce una storia ambientata nel New England degli anni Settanta, tra collegi d’élite, rigide regole scolastiche e famiglie assenti.

Il protagonista è Paul Hunham, interpretato da Paul Giamatti, un professore di lettere classiche severo, scontroso e poco amato dagli studenti. Durante le vacanze natalizie, l’uomo viene incaricato di sorvegliare i ragazzi costretti a restare alla Barton Academy perché impossibilitati a tornare a casa.

Accanto a lui troviamo Dominic Sessa nel ruolo di Angus Tully, studente brillante ma problematico, abbandonato dalla madre proprio durante le feste. Terza figura centrale è Mary Lamb, interpretata da Da’Vine Joy Randolph, cuoca della scuola che sta affrontando il dolore per la morte del figlio in Vietnam.

Il film ha ottenuto grande attenzione internazionale, arrivando anche agli Oscar 2024, dove Da’Vine Joy Randolph ha vinto il premio come miglior attrice non protagonista. La forza del racconto sta soprattutto nel rapporto tra tre persone molto diverse, unite da una stessa condizione: essere rimaste indietro mentre tutti gli altri sembrano avere un posto dove andare.

Dove è stato girato?

The Holdovers – Lezioni di vita è ambientato nella fittizia Barton Academy, un collegio maschile del New England, durante l’inverno del 1970. Anche se la scuola non esiste realmente, il film è stato girato interamente in Massachusetts, utilizzando vere scuole, edifici storici e città capaci di ricreare l’atmosfera dell’epoca.

Tra le location principali figurano Groton School, Deerfield Academy, Fairhaven High School, Northfield Mount Hermon School e St. Mark’s School. Questi istituti sono stati usati per comporre visivamente la Barton Academy, creando un collegio credibile, austero e pieno di spazi vuoti durante le vacanze natalizie.

Le riprese hanno coinvolto anche diverse località del Massachusetts, tra cui Boston, Cambridge, Worcester, Somerville, New Bedford, Gloucester, Medfield, Milton, Waltham, Wakefield, Groton, Deerfield e Fairhaven. Il paesaggio invernale, la neve, le aule silenziose e i corridoi deserti diventano parte essenziale del racconto, perché riflettono l’isolamento emotivo dei protagonisti.

Trama del film “The Holdovers – Lezioni di vita”

La trama di The Holdovers – Lezioni di vita si svolge nel 1970, alla Barton Academy, prestigioso collegio del New England. Durante le vacanze di Natale, quasi tutti gli studenti tornano a casa dalle proprie famiglie. Alcuni ragazzi, però, sono costretti a restare nella scuola perché non hanno un posto dove andare o perché i genitori non possono occuparsi di loro.

A sorvegliarli viene scelto Paul Hunham, professore di lettere classiche temuto dagli studenti e mal sopportato dai colleghi. Hunham è un uomo rigido, sarcastico e profondamente solo, convinto che disciplina e cultura siano gli unici strumenti per formare i giovani. La sua presenza rende ancora più pesante l’atmosfera già malinconica delle vacanze passate nel collegio vuoto.

Tra gli studenti rimasti c’è Angus Tully, ragazzo intelligente, ribelle e fragile. La madre lo lascia alla Barton Academy per partire in viaggio con il nuovo marito, e Angus vive questa decisione come l’ennesimo abbandono. Dopo pochi giorni, gli altri studenti riescono ad andare via, mentre lui resta bloccato con Paul Hunham e Mary Lamb, la cuoca della scuola.

Mary porta con sé un dolore profondo: ha perso il figlio in Vietnam e trascorre le feste in un luogo che le ricorda continuamente l’assenza. Così, tre persone segnate da ferite diverse si ritrovano a condividere pasti, silenzi, discussioni e momenti di inattesa sincerità.

Nel corso dei giorni, il rapporto tra Paul e Angus cambia. Il professore scopre dietro la ribellione del ragazzo un dolore reale, mentre Angus intravede dietro la durezza di Hunham una storia personale fatta di rinunce e delusioni. Anche Mary, con la sua umanità silenziosa, diventa il centro emotivo di questo piccolo gruppo nato per caso durante un Natale dimenticato.

Spoiler finale

Nel finale di The Holdovers – Lezioni di vita, il legame tra Paul Hunham e Angus Tully arriva al suo momento decisivo. Dopo il viaggio a Boston, Angus rivela al professore la verità sulla sua famiglia: il padre non è morto, come aveva lasciato intendere, ma si trova in un istituto psichiatrico. Il ragazzo teme di avere lo stesso destino e vive con il terrore di essere mandato in una scuola militare.

Quando la madre di Angus e il nuovo marito scoprono quanto accaduto, decidono di punire il ragazzo e di trasferirlo. A quel punto Paul Hunham sceglie di proteggerlo. Pur sapendo che rischia il lavoro, il professore si assume la responsabilità della fuga e delle decisioni prese durante le vacanze, evitando che Angus venga espulso o mandato via.

Il gesto costa caro a Hunham: viene licenziato dalla Barton Academy, la scuola in cui aveva trascorso gran parte della sua vita. Tuttavia, la sua scelta rappresenta anche una forma di liberazione. Per la prima volta, Paul mette il bene di uno studente davanti alle regole dell’istituzione e rompe con un ambiente che lo aveva imprigionato per anni.

Il finale mostra Paul Hunham mentre lascia la scuola. Non c’è una soluzione facile, ma c’è una trasformazione profonda: Angus ha trovato un adulto disposto a difenderlo, Mary continua ad affrontare il proprio lutto con dignità, e Paul esce dalla Barton Academy meno solo e più consapevole. Il film si chiude con una nota dolceamara, coerente con il suo tono: la vita non si aggiusta all’improvviso, ma un incontro sincero può cambiare il modo in cui la si affronta.

Cast completo del film “The Holdovers – Lezioni di vita”

Il cast di The Holdovers – Lezioni di vita è guidato da Paul Giamatti, Da’Vine Joy Randolph e Dominic Sessa, protagonisti di un racconto corale costruito su solitudine, lutto, adolescenza e seconde possibilità. I personaggi principali ruotano intorno alla Barton Academy, collegio del New England dove si svolge gran parte della storia.

Paul Giamatti : Paul Hunham

: Paul Hunham Da’Vine Joy Randolph : Mary Lamb

: Mary Lamb Dominic Sessa : Angus Tully

: Angus Tully Carrie Preston : Lydia Crane

: Lydia Crane Brady Hepner : Teddy Kountze

: Teddy Kountze Ian Dolley : Alex Ollerman

: Alex Ollerman Jim Kaplan : Ye-Joon Park

: Ye-Joon Park Michael Provost : Jason Smith

: Jason Smith Andrew Garman : Dr. Hardy Woodrup

: Dr. Hardy Woodrup Naheem Garcia : Danny

: Danny Stephen Thorne : Thomas Tully

: Thomas Tully Gillian Vigman : Judy Clotfelter

: Judy Clotfelter Tate Donovan : Stanley Clotfelter

: Stanley Clotfelter Darby Lee-Stack : Elise

: Elise Bill Mootos : Mr. Endicott

: Mr. Endicott Dustin Tucker: Mr. Rosensweig

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