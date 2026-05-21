È uscito il 21 maggio nelle sale cinematografiche italiane il film I Colori della Tempesta. La pellicola racconta la storia di Pasquale Rotondi, uno dei Monuments Man italiani, ovvero l’insieme di storici dell’arte ed esperti che, durante la Seconda Guerra Mondiale, si impegnarono per salvaguardare il patrimonio artistico nazionale.

I Colori della Tempesta film, regista e dove è girato

Il film I Colori della Tempesta è una produzione originale delle società Quality Film e Staragara, che hanno lavorato in collaborazione con Rai Cinema. La pellicola appartiene ai generi storico e biografico e ha una durata di 106 minuti.

La regia è curata da Roberto Dordit, che ha scritto anche il soggetto e la sceneggiatura, insieme a Claudio Pallottini. Le riprese del film si sono concentrate in vari territori delle Marche, molti dei quali situati nella zona di Montefeltro.

Nel cast spicca la partecipazione di Simone Liberati (Petra, Suburra), che interpreta il protagonista Pasquale Rotondi.

I Colori della Tempesta film, la trama

È il 1939 e nel Vecchio Continente, compresa l’Italia, le tensioni internazionali si fanno sempre più forti. È la vigilia dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale quando il Ministro della Pubblica Istruzione Giuseppe Bottai lancia l’Operazione Salvataggio.

Il Ministero, con tale iniziativa, ha assegnato al giovane Pasquale Rotondi, all’epoca soprintendente delle Marche, l’incarico di individuare e preservare dalla distruzione delle guerre alcune delle opere d’arte più significative del territorio.

Rotondi, non appena ricevuto l’incarico, si mette a lavoro e perlustra la regione alla ricerca dei migliori luoghi dove nascondere le opere. Ben presto, la sua scelta ricade sulla Rocca di Sassocorvaro e sul Palazzo dei Principi di Carpegna, entrambi situati a Montefeltro.

Spoiler finale

La situazione, già difficile, diventa molto grave a partire dal settembre del ’43. Bottai, infatti, decade dal ruolo di Ministro ed è costretto alla fuga, in quanto ricercato dai nazisti. Rotondi si ritrova, così, da solo, affiancato solamente dalla moglie Zea, dall’autista Augusto e da poche altre persone. Tutti insieme, con grande coraggio e determinazione, decidono di lottare fino all’ultimo per difendere le opere dalla furia delle SS. Ed è solamente grazie al loro lavoro che sono arrivati, sino ai giorni nostri, capolavori come La Cena di Emmaus di Caravaggio e La Tempesta di Giorgione, dal quale prende il titolo il film.

I Colori della Tempesta film, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la pellicola I Colori della Tempesta.