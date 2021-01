Stasera in Tv giovedì 21 gennaio 2021, I programmi in onda

Stasera in Tv giovedì 21 gennaio 2021. Canale 5 trasmette i nuovi episodi della serie turca Daydreamer con Can Yaman. Rai Movie, invece, manda in onda il film Il diritto di uccidere con Helen Mirren.

Stasera in Tv giovedì 21 gennaio 2021 Programmazione Rai

Su Rai 1, alle 21.25, va in onda la quarta puntata della serie Che dio ci aiuti 6, con Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi. Nell’episodio False verità Monica viene accusata di aver provocato la morte di un paziente. Per tale ragione viene sospesa dall’ospedale ma Nico e Suor Angela tentano di scoprire la verità su quanto è accaduto. Nel frattempo Penelope cerca di non deludere Azzurra. Nell’episodio Solo parole tra Erasmo e Ginevra ormai non sembra più esserci la stessa sintonia, ma una gita fuori porta potrebbe far scattare la scintilla. Nico osserva la loro complicità.

Su Rai 2, alle 21.05, è previsto l’incontro calcistico Lazio-Parma, per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I biancazzurri guidati da Simone Inzaghi ospitano in casa la formazione emiliana. La squadra che si aggiudica la vittoria dovrà scontrarsi con la vincente tra Atalanta-Cagliari.

Rai 3, alle 21.25, trasmette il film drammatico del 2020, Il disertore con Jannis Niewohner. 1944. Il soldato tedesco Walter Proska decide di partire per il fronte orientale. Durante il viaggio in treno conosce Wanda, di cui si innamora. Ma non sa che la ragazza è una partigiana polacca che sta per compiere un attentato a bordo del veicolo ferroviario.

Stasera in Tv giovedì 21 gennaio 2021 Programmazione Mediaset

Su Rete 4, alle 21.25, va in onda il programma di approfondimento Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio si occupa delle ripercussioni dell’attuale crisi di Governo in ambito politico ed economico. Focus inoltre sui ritardi nelle consegne dei vaccini Pfizer. Tra gli ospiti della puntata: Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, e Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia.

Canale 5, alle 21.25, trasmette la soap opera Daydreamer con Can Yaman. Cengiz chiude in una cella frigorifera Can e Sanem. Vuole che si confrontino nella speranza che possano tornare insieme. Ma i due litigano animatamente e decidono di prendere due strade diverse.

Su Italia 1, alle 21.25, va in onda la prima puntata de La pupa e il secchione e viceversa. Antonio Pucci, affiancato da Francesca Cipriani, conduce la seconda edizione del reality. I protagonisti sono 5 pupe e 5 secchioni, contro 3 secchione e 3 pupi, che si sottopongono a sfide di logica, seduzione e agilità.

Stasera in Tv programmi La7, NOVE

La7, alle 21.25, manda in onda Piazzapulita. Corrado Formigli si occupa della cerimonia di insediamento del 46esimo presidente USA Joe Biden avvenuto nella giornata di ieri. Ma focalizza l’attenzione soprattutto sull’emergenza sanitaria, in particolare sui ritardi delle dosi di vaccino e sull’aumento dei contagi.

NOVE, alle 21.25, trasmette il film drammatico del 2002, Il segno della libellula – Dragonfly, con Kevin Costner. Il dottore Joe Darrow perde la moglie Emily, anche lei medico, in un incidente stradale. Ma decide di mantenere la promessa fatta alla consorte prima di morire. Andrà a fare visita ai piccoli pazienti del reparto di oncologia pediatrica di cui si occupava.

I film stasera su Rai Movie, La5

Rai Movie, alle 21.00, trasmette il film drammatico del 2015, Il diritto di uccidere con Helen Mirren. Il colonello Katherine Powell scopre che un gruppo di terroristi sta organizzando un attentato. Vorrebbe intervenire per fermarli ma nessuno vuole aiutarla.

Su La5, alle 21.10, è previsto il film drammatico del 1999, Le parole che non ti ho detto con Kevin Costner. Theresa Osborne trova sulla spiaggia una bottiglia di vetro che contiene una lettera d’amore destinata ad una donna. Decide così di conoscere l’autore della missiva, Garret Blake.

I film trasmessi su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, trasmette il film thriller del 2017 Geostorm, con Gerard Butler. Una serie di eventi climatici sconvolge il Pianeta. Per tale ragione i governi della Terra vogliono realizzare un satellite che sia in grado di controllare il tempo atmosferico. Ma l’esperimento potrebbe scatenare una catastrofe ancora più grave.

Su Premium Cinema 2, alle 21.15, è previsto il film drammatico del 2007, La guerra di Charlie Wilson con Tom Hanks. La pellicola racconta la vera storia di una delle più importanti operazioni segrete della storia. E’ stata condotta da un agente della Cia con l’aiuto di deputato di Houston.

Premium Cinema 3 , alle 21.15, manda in onda il film drammatico del 1981, Casta e pura, con Laura Antonelli. Una giovane ereditiera è costretta a fare voto di castità per non rinunciare al patrimonio di famiglia. Il vincolo, infatti, le è stato imposto dal marito della madre.

I film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film fantascienza del 2012, Lockout con Guy Pearce. Anno 2079. Snow, ex agente della CIA, si trova attualmente in carcere. In cambio della libertà deve salvare la figlia del Presidente, rinchiusa in una prigione spaziale.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, va in onda il film commedia del 2019, Criminali come noi, con Ricardo Darin. Un gruppo di amici ha intenzione di fondare una cooperativa per lanciare un’impresa agricola. Un banchiere però si rifiuta di finanziare il loro progetto. E così escogitano una soluzione alternativa.

Sky Cinema Family, alle 21.15, trasmette il film fantascienza del 2013, Cody il mio amico robot, con Penelope Ann Miller. Uno scienziato ruba dall’azienda un robot che finisce poi per non funzionare. Il dispositivo viene trovato da un ragazzino che decide di ripararlo. Tra i due nascerà un’intensa amicizia.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, è previsto il film western del 2016, Jane got a gun con Natalie Portman. La moglie di un fuorilegge chiede aiuto all’ex amante per difendere la loro fattoria minacciata da un gruppo di criminali.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, trasmette il film azione del 2015 Codice di emergenza, con Mischa Barton. La figlia di un poliziotto e di una operatrice telefonica del 911 viene rapita assieme a suo marito. Tentano di mettersi in salvo seguendo le regole imposte dal rapitore.