Stasera in tv martedì 23 febbraio 2021. La serata di Rai 1 A grande richiesta con I Ricchi e Poveri. Su Rai 3 va in onda #cartabianca con Bianca Berlinguer, mentre Le Iene tornano con la nuova edizione su Italia 1.

La programmazione nel dettaglio di tutte le reti pubbliche, private, del digitale e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 23 febbraio 2021 – Programmi Rai

Su Rai 1 alle 21.25 va in onda la terza puntata del ciclo A grande richiesta dedicata a I Ricchi e Poveri. Conduce Carlo Conti. Il programma avrebbe dovuto andare in onda sabato in prima serata. Ma a causa dei bassi indici di ascolto della puntata precedente è stato anticipato.

Rai 2 trasmette alle 21.20 lo show Stasera tutto è possibile. Il varietà condotto da Stefano De Martino mette un gruppo di personaggi dello spettacolo di fronte ad una serie di prove divertenti. La puntata di stasera martedì 22 febbraio ha come tema il mondo animale, ed è arricchita dagli ospiti fissi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia.

Su Rai 3 alle 21.20 in onda #cartabianca con Bianca Berlinguer. La conduttrice nella puntata di stasera 22 febbraio ripercorre gli eventi principali della settimana. Dalle decisioni ministeriali del nuovo governo Draghi, alla recente spaccatura del Movimento 5 Stelle. Il programma affronta poi le emergenze del Paese, tra le varianti del Coronavirus e la campagna vaccinale.

Tra gli ospiti di stasera lo scrittore e giornalista Corrado Augias, il leader della Lega Matteo Salvini, l’ex portavoce di Giuseppe Conte Rocco Casalino. Sono previsti poi gli interventi del direttore del dipartimento di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano Massimo Galli, del direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano Fabrizio Pregliasco, del conduttore di Porta a Porta Bruno Vespa e molti altri.

Rai 4 trasmette alle 21.20 il film Vendetta Finale. La pellicola del 2017 è diretta da Isaac Florentine, e racconta la vita di Frank Valera, interpretato da Antonio Banderas. Frank perde la moglie e la figlia, brutalmente assassinate. Distrutto dal dolore, decide di cercare giustizia attraverso la vendetta.

Rai 5 propone alle 21.15 The Believer – L’ebreo Nazista. Il film del 2001 è diretto da Henry Bean, tratto da un’opera teatrale scritta dal regista stesso. La pellicola narra fatti biografici e vicende personali ispirati alla vita di Daniel Burros, membro attivo dell’American Nazi Party. Il protagonista del film è Daniel Balint, interpretato da Ryan Gosling, un giovane skinhead neonazista di periferia.

Programmi Mediaset

Su Rete 4 alle 21.20 va in onda Fuori dal coro. Il programma di attualità e approfondimento è condotto da Mario Giordano, in cui dà spazio alla voce di opinioni controcorrenti e “fuori dal coro.” Questa sera la trasmissione svolge un’analisi politica dei primi provvedimenti presi dal Governo Draghi, per poi dedicarsi alle testimonianze di cittadini che chiedono aiuti economici e la possibilità di essere vaccinati.

Ospiti della puntata Paolo Del Debbio, Francesco Vecchi, Vittorio Feltri e Rocco Casalino, portavoce dell’ex premier Giuseppe Conte. Casalino ha di recente pubblicato la propria autobiografia, dal titolo “Il Portavoce.”

Canale 5 trasmette alle 21.00 l’attesa partita di Champions League Lazio – Bayern Monaco.Si tratta dell’incontro di andata degli ottavi di finale. Telecronista Pierluigi Pardo.

Italia 1 propone alle 21.20 la seconda puntata della nuova edizione de Le Iene Show. Come di consueto, la conduzione di stasera martedì 23 febbraio è affidata ad Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. I padroni di casa sono inoltre accompagnati dalla Gialappa’s Band.

La7, Nove, Real Time

In onda su La 7 alle 21.15 l’appuntamento settimanale con diMartedì. Il talk show condotto da Giovanni Floris si occupa di politica e attualità, ma anche cultura, costume e società. Fissa la satira di Gene Gnocchi. Il focus di stasera è incentrato sulle vicende politiche avvenute nel corso della settimana e sulla condizione epidemiologica del Paese.

Nove propone alle 21.25 Una settimana da Dio. Il film del 2003 diretto da Tom Shadyac ha come protagonista Bruce Nolan, interpretato da Jim Carrey. Bruce è un reporter televisivo, e quando perde una promozione sul lavoro alla quale teneva molto, incolpa Dio. Dio (interpretato da Morgan Freeman), avendolo udito, decide di metterlo alla prova: gli concede i propri poteri per una settimana.

Real Time trasmette alle 21.20 un nuovo episodio di Primo Appuntamento. Il conduttore Flavio Montrucchio segue stasera 22 febbraio l’appuntamento al buio di due persone che si incontrano per la prima volta nel Ristorante romano Geco. Nel caso ci sia affinità tra i protagonisti della puntata, la conoscenza continuerà lontano dalla telecamera.

Rai Movie, La 5, Iris

Rai Movie propone alle 21.10 Il sapore del successo. Il film del 2015 è diretto da John Wells e scritto da Steven Knight. Bradley Cooper interpreta Adam Jones, un noto chef con due stelle Michelin. Dopo un lungo periodo di allontanamento, dovuto al fallimento del suo ristorante parigino, decide ad ogni modo di rimettersi in gioco. Di conseguenza, apre un nuovo ristorante con l’intento di ottenere la terza stella Michelin.

La 5 trasmette alle 21.10 la replica del Grande Fratello Vip. L’eliminazione di uno dei concorrenti della 5° edizione del GF è andata in onda lunedì 22 febbraio.

Su Iris alle 21.00 va in onda il film Terra di confine – Open Range. La pellicola del 2003 è diretta da Kevin Costner. Ambientata nel Montana del 1882, ha come protagonisti Boss, Charley, Mose e Button – quattro mandriani nomadi che conducono il bestiame per le praterie americane. Gestiscono la propria vita basandosi su un antico codice di amicizia e onore.

Stasera in tv martedì 23 febbraio 2021 – I film di Sky

Su Sky Cinema Uno alle 21.15 va in onda Puoi baciare lo sposo. La pellicola del 2018 è diretta da Alessandro Genovesi ed interpretata da Diego Abatantuono, Cristiano Caccamo e Salvatore Esposito. I protagonisti sono Antonio e Paolo, una coppia di fidanzati che vive a Berlino. Quando Antonio chiede a Paolo di sposarlo, Paolo accetta ma non prima di aver conosciuto i genitori di Antonio. Tuttavia, quest’ultimo non ha ancora fatto coming out in famiglia.

Sky Cinema Family trasmette alle 21.00 Cody il mio amico robot. Il film d’animazione del 2013 segue le vicende di uno scienziato, il quale sta lavorando ad un robot intelligente per scopi umanitari. Quando scopre che l’azienda per cui lavora intende utilizzare i robot per scopi militari, lo scienziato ruba uno dei prototipi. In secondo luogo, il robot viene però perso e sarà poi trovato da un ragazzo di undici anni.