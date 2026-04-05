Domenica 5 aprile, nella giornata in cui si festeggia la Pasqua, sono numerosi gli ospiti presenti in tv. Di seguito vi sveliamo quelli degli show principali, a partire dai protagonisti di Domenica In.

Domenica 5 aprile ospiti tv, chi c’è da Mara Venier

Domenica 5 aprile, dalle 14:00 su Rai 1, Mara Venier conduce Domenica In. Ospite della diretta è Claudio Bisio, che con Chiara Celotto presenta la fiction Uno Sbirro in Appennino. A seguire c’è l’attore Massimiliano Gallo, accompagnato dalla moglie Shalana Santana. I due sono i protagonisti del film La Salita, nelle sale dal 9 aprile. A tale spazio partecipa anche il musicista Enzo Avitabile, che esegue la colonna sonora.

La conduttrice Mara Venier effettua una lunga intervista con Agostina Belli, icona del cinema negli anni ’70. Franco Nero parla dell’emozione per la stella ricevuta sulla Walk of Fame di Hollywood, mentre Rosaria Miraggio propone la hit Va. Per l’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno parlano, con Don Davide Banzato, del significato della Pasqua. Enzo Miccio ricorda l’amore tra Anna Magnani e Roberto Rossellini. Infine, Teo Mammucari presiede il gioco La Cassaforte di Domenica In.

I protagonisti di Verissimo

A seguire, alle 17:20 su Rai 1, parte Da noi a Ruota Libera. Al timone del format c’è Francesca Fialdini, che intervista Alessio Boni, al cinema con la pellicola Don Chisciotte. Protagonista del format è anche Maurizio Battista, attore, comico, conduttore e cabarettista. Infine, nella puntata di Pasqua ci sono Pif e Giusy Buscemi, dal 2 aprile sul grande schermo con Che Dio perdona a tutti.

Su Rai 3, dalle 14:30, Marco Carrara guida uno speciale di Timeline, nel quale si parla dei principali temi di attualità, ovvero la guerra e la ricerca della pace. In studio ci sono i giornalisti Antonio Polito e Francesca Mannocchi, l’economista Carlo Cottarelli, la nipote del Presidente Trump e psicologa clinica Mary L. Trump, il geologo Mario Tozzi, lo scrittore Walter Siti e la creator Cristina Di Tella.

Domenica 5 aprile ospiti tv, chi c’è a Verissimo

Su Canale 5, dalle 16:00 del 5 aprile, Silvia Toffanin conduce Verissimo. Grande spazio è dedicato alla grandissima carriera di Federica Brignone, reduce dalla vittoria di due Medaglie d’Oro alle recenti Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina.

In scaletta un tributo a Enrica Bonaccorti, ricordata dalla figlia Verdiana. Dal talent Amici ci sono i professori Anna Pettinelli ed Emanuel Lo. La conduttrice dialoga con Iva Zanicchi e il campione di rugby Tommaso Menoncello. Infine, per ricordare Ilaria Sula, uccisa a coltellate dall’ex fidanzato Mark Samson, sono in studio i genitori della ragazza Gezime e Flamur.