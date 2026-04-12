La programmazione tv di questa sera, lunedì 13 aprile 2026, si preannuncia ricca di appuntamenti imperdibili, con un perfetto equilibrio tra grandi debutti seriali, intrattenimento di qualità e cinema d’autore. Su Rai 1 cresce l’attesa per la nuova fiction La buona stella, mentre Canale 5 risponde con l’attesissimo ritorno di una delle famiglie più amate della TV in Cesaroni il ritorno. Gli appassionati di pellicole internazionali possono contare su titoli di forte impatto come The Transporter Legacy, il kolossal Batman v Superman: Dawn of Justice e il poetico L’ultimo samurai.
Stasera in TV lunedì 13 aprile 2026: palinsesto Rai
Le reti Rai inaugurano la settimana con una proposta che spazia dal dramma poliziesco ai game show innovativi, senza dimenticare il cinema di qualità premiato dalla critica internazionale.
- Rai 1 – La buona stella (21:30 – 22:40): Miriam Dalmazio e Filippo Scicchitano sono i protagonisti di questa nuova serie che intreccia crimine e redenzione tra Roma e la Calabria.
- Rai 2 – The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno (21:20 – 23:45): il coinvolgente game show mette alla prova la cultura generale e la strategia dei concorrenti su un pavimento interattivo.
- Rai 3 – Lo Stato Delle Cose (21:20 – 00:00): Massimo Giletti conduce l’approfondimento sui principali fatti di cronaca e politica nazionale.
- Rai 4 – Your lucky day (21:23 – 22:55): un thriller adrenalinico ambientato durante la notte di Natale in un minimarket degli USA.
- Rai 5 – The Father – Nulla è come sembra (21:23 – 22:59): la magistrale interpretazione di Anthony Hopkins in un film toccante sul tema della memoria e della vecchiaia.
- Rai Movie – The Missing (21:25 – 23:40): Cate Blanchett e Tommy Lee Jones in un western drammatico diretto da Ron Howard.
- Rai Premium – Un amore di maggiordomo (21:20 – 22:50): una commedia romantica leggera, ideale per una serata all’insegna del relax.
Programmi Mediaset, La7, TV8 e Nove
La sfida per gli ascolti si accende con il ritorno di una fiction cult su Canale 5 e la consueta dose di ironia e informazione che caratterizza il lunedì sera delle altre reti generaliste.
- Canale 5 – Cesaroni il ritorno (21:20 – 00:10): la Garbatella riapre i battenti con le nuove avventure della famiglia guidata da Claudio Amendola.
- Rete 4 – Quarta Repubblica (21:33 – 00:57): Nicola Porro analizza i temi caldi dell’economia e della politica con i suoi ospiti.
- Italia 1 – The Transporter Legacy (21:28 – 23:26): azione allo stato puro per il reboot della celebre saga automobilistica prodotta da Luc Besson.
- La7 – La Torre di Babele (21:15 – 23:00): Corrado Augias conduce un viaggio culturale tra storia, attualità e riflessioni sul vivere civile.
- TV8 – GialappaShow (21:50 – 00:10): la Gialappa’s Band torna con i suoi sketch dissacranti e le imitazioni più divertenti del momento.
- Nove – Little Big Italy (21:30 – 23:35): Francesco Panella vola all’estero alla ricerca dei sapori autentici della cucina italiana nel mondo.
Stasera in TV lunedì 13 aprile 2026: cinema e altri canali del digitale terrestre
Per gli amanti della settima arte, la serata offre una selezione che spazia dai supereroi DC ai capolavori storici, fino alla comicità intramontabile di Paolo Villaggio.
- Canale 20 – Batman v Superman: Dawn of Justice (21:09 – 00:13): lo scontro epico tra l’Uomo d’Acciaio e il Cavaliere Oscuro diretto da Zack Snyder.
- Iris – L’ultimo samurai (21:13 – 00:17): Tom Cruise è il protagonista di questa intensa epopea ambientata nel Giappone di fine Ottocento.
- Cine 34 – Il secondo tragico Fantozzi (21:00 – 23:13): le sfortunate e iconiche vicende del ragionier Ugo Fantozzi nel secondo capitolo della saga.
- Mediaset 27 – Assassinio sull’Orient Express (21:10 – 23:36): Kenneth Branagh dirige e interpreta il celebre giallo di Agatha Christie nei panni di Hercule Poirot.
- La 5 – Hachiko – Il tuo migliore amico (21:25 – 23:19): la commovente storia di fedeltà tra un cane e il suo padrone, interpretato da Richard Gere.
- La7 Cinema – The Manchurian Candidate (21:15 – 23:35): un thriller politico tesissimo con Denzel Washington e Meryl Streep.
- TopCrime – C.S.I. Miami (21:15 – 22:07): Horatio Caine guida la squadra della scientifica tra i crimini della Florida.
Offerta Sky stasera lunedì 13 aprile 2026
Sky completa l’offerta serale con una programmazione d’eccellenza, puntando su serie TV di culto, documentari d’impatto e un’ampia scelta cinematografica suddivisa per generi.
- Sky Uno HD – GialappaShow (21:30 – 23:55): la comicità irriverente del trio più famoso della TV per chi ha perso l’appuntamento su TV8.
- Sky Atlantic HD – Euphoria (21:15 – 22:20): prosegue il racconto crudo e visivamente straordinario delle vite degli adolescenti americani.
- Sky Cinema Uno HD – Vita Privata: un film contemporaneo che scava con delicatezza nelle dinamiche familiari e personali.
- Sky Cinema Due HD – Fuga per la vittoria: Sylvester Stallone e Pelé in un classico intramontabile che unisce la resistenza in guerra al calcio.
- Sky Cinema Collection HD – Fast & Furious 5: Vin Diesel e Paul Walker portano la saga a un nuovo livello di adrenalina tra le strade di Rio de Janeiro.
- Sky Cinema Comedy HD – Quo vado?: l’irresistibile ironia di Checco Zalone alle prese con l’incubo di perdere il posto fisso.
- Sky Cinema Action HD – The Jackal: Bruce Willis e Richard Gere in un serrato inseguimento tra un killer spietato e chi tenta di fermarlo.
Che siate in cerca della risata rassicurante della Garbatella, della tensione di un thriller o dell’emozione di un grande classico, la televisione di questo lunedì 13 aprile saprà soddisfare ogni vostra esigenza di visione.