Il weekend televisivo si apre con una serata scoppiettante, caratterizzata da grandi ritorni e debutti attesissimi. Su Rai 1 l’energia della strada invade lo studio televisivo con uno speciale dedicato al talento, mentre La7 e Nove confermano il loro ruolo di baluardi della satira politica. Gli appassionati di cinema avranno l’imbarazzo della scelta tra i supereroi della Marvel, i grandi classici della mafia italo-americana e i thriller adrenalinici degli anni ’90.

Stasera in TV venerdì 17 aprile 2026, Rai

Dall’intrattenimento leggero alle inchieste nei mari, ecco la proposta Rai per l’inizio del fine settimana:

Rai 1 – Dalla Strada Al Palco Special (21:30): Prima Tv – Andrea Delogu celebra l’arte urbana portando sul piccolo schermo i migliori performer delle piazze italiane.

(21:30): – Andrea Delogu celebra l’arte urbana portando sul piccolo schermo i migliori performer delle piazze italiane. Rai 2 – Delitti in Paradiso (21:20): nuove indagini sotto il sole dei Caraibi per il detective Neville Parker e la sua squadra di polizia.

(21:20): nuove indagini sotto il sole dei Caraibi per il detective Neville Parker e la sua squadra di polizia. Rai 3 – Vespucci – Il Viaggio Più Lungo (21:20): inizia la docu-serie dedicata all’iconica nave scuola, un simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Realtà e spettacolo si intrecciano nelle proposte delle reti private e generaliste:

Rete 4 – Quarto grado (21:33): Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero analizzano i casi di cronaca più oscuri con l’ausilio di esperti e testimonianze inedite.

(21:33): Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero analizzano i casi di cronaca più oscuri con l’ausilio di esperti e testimonianze inedite. Canale 5 – Grande Fratello Vip (21:20): appuntamento in diretta con Alfonso Signorini per scoprire l’esito del televoto e le nuove dinamiche della Casa.

(21:20): appuntamento in diretta con Alfonso Signorini per scoprire l’esito del televoto e le nuove dinamiche della Casa. Italia 1 – Spider-Man: Homecoming (21:27): Tom Holland veste i panni dell’Uomo Ragno nel primo capitolo della saga che vede la partecipazione di Robert Downey Jr.

(21:27): Tom Holland veste i panni dell’Uomo Ragno nel primo capitolo della saga che vede la partecipazione di Robert Downey Jr. La7 – Propaganda Live (21:15): Prima Tv – Diego Bianchi e il suo cast offrono una rilettura satirica e graffiante dei fatti salienti della settimana.

(21:15): – Diego Bianchi e il suo cast offrono una rilettura satirica e graffiante dei fatti salienti della settimana. Nove – Fratelli di Crozza (21:30): Maurizio Crozza torna con le sue imitazioni geniali per graffiare i protagonisti dell’attualità e della politica.

(21:30): Maurizio Crozza torna con le sue imitazioni geniali per graffiare i protagonisti dell’attualità e della politica. TV8 – MasterChef Italia (21:40): Prima Tv – La cucina più famosa della TV si scalda per una nuova serie di sfide culinarie all’ultimo piatto.

I film di questa sera in TV venerdì 17 aprile 2026

Grandi firme, azione e sentimenti per una serata dedicata al grande schermo:

Canale 20 – The Rock (21:10): un biochimico e un ex detenuto devono sventare un attacco terroristico con gas nervino dalla prigione di Alcatraz.

(21:10): un biochimico e un ex detenuto devono sventare un attacco terroristico con gas nervino dalla prigione di Alcatraz. Iris – L’uomo nel mirino (21:13): Clint Eastwood dirige e interpreta un poliziotto incaricato di scortare una testimone chiave attraverso un fuoco incrociato.

(21:13): Clint Eastwood dirige e interpreta un poliziotto incaricato di scortare una testimone chiave attraverso un fuoco incrociato. Rai Movie – Mona Lisa Smile (21:10): Julia Roberts è un’insegnante rivoluzionaria che insegna alle sue studentesse a guardare oltre le convenzioni sociali degli anni ’50.

(21:10): Julia Roberts è un’insegnante rivoluzionaria che insegna alle sue studentesse a guardare oltre le convenzioni sociali degli anni ’50. Venti – Hostiles – Ostili (21:20): un capitano dell’esercito accetta di scortare un capo indiano attraverso territori selvaggi e pericolosi.

(21:20): un capitano dell’esercito accetta di scortare un capo indiano attraverso territori selvaggi e pericolosi. Canale 5 – Le Comiche 2 (21:00): Prima Tv – La coppia Pozzetto-Villaggio torna con una girandola di sketch catastrofici ed esilaranti.

I film su Sky venerdì 17 aprile 2026

L’offerta Sky spazia tra i capolavori della storia del cinema e le novità più avvincenti: