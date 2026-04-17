Pechino Express 16 aprile, eliminati Gli Spassusi

Giovedì 16 aprile, su Sky Uno, è andata in onda una nuova puntata di Pechino Express 2026. Queste le coppie ai nastri di partenza:

Biagio Izzo e Francesca Paolantoni: Gli Spassusi;

e Gli Spassusi; Chanel Totti e Filippo Laurino: I Raccomandati;

e I Raccomandati; Jo Squillo e Michelle Masullo: Le DJ;

e Le DJ; Candelaria e Camila Solorzano: Le Albiceleste;

e Le Albiceleste; Dani Faiv e Toni 2Milli: I Rapper;

e I Rapper; Fiona May e Patrick Stevens: I Veloci.

Pechino Express 16 aprile, Costantino Della Gherardesca mischia le coppie

Al timone dello show c’è il solito Costantino Della Gherardesca, affiancato dall’inviata Giulia Salemi. In totale, i protagonisti devono percorrere 355 km, che portano i protagonisti da Huizhou a Nanjing. Prima di partire, però, le coppie vengono mischiate fra loro e così danno vita alla prima missione, ovvero individuare Giulia Salemi per ricevere l’inchiostro necessario a scrivere in cinese.

A seguire, i protagonisti raggiungono il mercato di Jingyangzhen, dove sono messi alla prova con il questionario volto a conoscersi meglio. Poi devono pulire delle zampe di gallina, disossarle e strappare le unghie, per poi mangiarle. Solo dopo aver effettuato la prova i concorrenti hanno ricevuto le indicazioni per raggiungere il Libro Rosso: quest’ultimo, tuttavia, può essere firmato solamente quando la coppia originale si è ricongiunta.

La prova immunità

Le prime tre coppie a firmare il Libro Rosso di Pechino Express 2026 sono Le DJ, I Veloci e Gli Spassusi. I protagonisti affrontano, così, una prova: uno pr coppia deve recuperare un bigliettino con la bocca da una teca piena di insetti, consegnarlo a un ragazzo che leggerà il contenuto e memorizzare ciò che c’era scritto, per poi ripeterlo al compagno. La vittoria va a I Veloci, che diventano immuni, guadagnano una posizione nella classifica finale e penalizzano Gli Spassusi, costretti a ripartire per ultimi e solo dopo aver bevuto un litro di brodo.

Dopo aver passato la notte, le coppie riunite ripartono verso Costantino Della Gherardesca, che li mette al corrente di una nuova prova: preparare il tofu. Dopo averne mangiato un panetto piccante, i viaggiatori hanno potuto completare la tappa, arrivando al Tappeto Rosso posto a Nanjing.

Pechino Express 16 aprile, eliminati Gli Spassusi

Una volta a destinazione, il conduttore comunica che la vittoria della tappa del 16 aprile di Pechino Express va a I Veloci. Essi hanno scelto chi eliminare fra I Raccomandati e Gli Spassusi, rispettivamente penultimi ed ultimi. La decisione ricade sui comici, che hanno dovuto abbandonare per sempre lo show dopo che la Busta Nera ha confermato che la tappa è eliminatoria.