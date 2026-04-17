Si scaldano i motori del tradizionale Concertone del Primo Maggio 2026. Nonostante manchino ancora alcune settimane al grande evento, l’organizzazione ha già svelato i nomi dei primi cantanti.

Concertone Primo Maggio 2026, il tema è il Lavoro Dignitoso

L’edizione 2026 del Concertone del Primo Maggio è promossa da CGIL, CISL e UIL. L’organizzazione è di iCompany. Il tema della kermesse, quest’anno, è LAVORO DIGNITOSO: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale.

Come da tradizione, il grande show musicale si svolge a Roma. In particolare, le decine di artisti coinvolti nella rassegna intrattengono le decine di migliaia di spettatori attesi presso la Piazza San Giovanni in Laterano, storica location nel quale lo show era tornato lo scorso anno, dopo la breve parentesi del Circo Massimo nel 2024.

La diretta su Rai 3

Al centro del Concertone del Primo Maggio 2026 vi sono le le performance rigorosamente live, che diventano strumento di racconto. Il risultato finale è una grande festa della musica italiana, durante la quale, però, c’è lo spazio per le riflessioni sui grandi temi del nostro tempo.

Se ad oggi non si conoscono ancora i nomi dei conduttori, quel che è certa è la programmazione tv. Coloro che non possono essere in piazza, infatti, hanno la possibilità di seguire il Concertone del Primo Maggio 2026 in diretta su Rai 3, che dal 1999 propone, tutti gli anni, l’evento. Sulla terza rete è possibile seguire la maratona musicale dal primo pomeriggio fino alla conclusione prevista in tarda serata, con l’unica interruzione dalle 19:00 per la messa in onda dell’edizione serale del TG3 e dei telegiornali regionali.

In streaming, è possibile vedere il Concertone su Rai Play. Inoltre, le performance sono udibili in diretta radiofonica su Rai Radio 2, dove sono realizzate anche le interviste agli artisti subito dopo essere scesi dal palco.

Concertone Primo Maggio 2026, il cast

N0nostante sia ancora parziale, il cast individuato da Massimo Bonelli, confermato nel ruolo di direttore artistico, presenta già dei nomi interessanti. Su tutti quello di Riccardo Cocciante, autore di brani celebri della musica italiana, fra cui Bella senz’anima, Margherita e Cervo a primavera.

Dall’ultimo Festival di Sanremo arrivano Sayf e Ditonellapiaga, rispettivamente secondo e terza classificata con i brani Tu mi piaci e Che Fastidio!. Sempre dalla kermesse sanremese ci sono anche Ermal Meta, Chiello, Eddie Brock, Fulminacci e Angelica Bove, seconda finalista nel circuito Nuove Proposte.

Spazio, inoltre, a La Nina, Emma Nolde, Ministri, Frah Quintale e Litfiba nella storica formazione degli anni ’80 con Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo.