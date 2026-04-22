Il giovedì sera televisivo del 23 aprile 2026 si presenta come un appuntamento imperdibile, dominato da un mix equilibrato tra approfondimento giornalistico, grandi varietà e una selezione cinematografica di altissimo livello. Dalla fiction radicata nel territorio su Rai 1 alla satira sociale affilata di Geppi Cucciari, fino ai grandi blockbuster internazionali, l’offerta è pensata per intrattenere e far riflettere un pubblico trasversale. Potete consultare la programmazione completa partendo dalla rete ammiraglia Rai 1, che stasera ci porta tra i panorami suggestivi e i misteri dell’Appennino.

Stasera in TV giovedì 23 aprile 2026, Rai

La serata Rai si apre su Rai 1 con un nuovo episodio della serie TV Uno sbirro in Appennino. Claudio Bisio, nei panni del commissario Vasco Benassi, dovrà districarsi tra i boschi e i piccoli borghi montani per risolvere un caso complesso che lo costringerà a scavare nel passato della comunità per far emergere la verità. Su Rai 2, l’approfondimento è protagonista con una puntata speciale di Ore 14 Sera condotta da Milo Infante, interamente dedicata ai gialli irrisolti e ai casi di cronaca che più hanno diviso l’opinione pubblica italiana. Per chi cerca intelligenza e ironia, Rai 3 propone Splendida Cornice: Geppi Cucciari torna con il suo sguardo pungente sulla realtà, tra ospiti illustri, performance artistiche e quella satira colta che ha reso il programma un cult della settimana.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Sulle altre reti generaliste, l’informazione resta centrale ma lascia spazio anche alla grande serialità turca. Su Rete 4, Paolo Del Debbio conduce in prima TV un nuovo appuntamento con Dritto e rovescio, dando voce ai cittadini e ai leader politici sui temi caldi dell’attualità. La7 risponde con Piazzapulita, dove Corrado Formigli analizza la politica internazionale con i suoi consueti reportage esclusivi. Su Italia 1, il team de Le Iene torna con inchieste e scherzi che mettono a nudo i paradossi del Paese, alternati ai celebri monologhi degli ospiti in studio.

Per gli amanti della soap, Canale 5 propone stasera un appuntamento speciale in prima serata con la serie TV turca Forbidden Fruit (Yasak Elma): le anticipazioni vedono Leyla affrontare Ender mentre Sahika continua a tramare nell’ombra per destabilizzare gli equilibri della villa. Se preferite l’azione adrenalinica unita alla commedia, TV8 trasmette il film Innocenti bugie con Tom Cruise e Cameron Diaz. Infine, il Nove propone una serata dedicata ai grandi misteri della storia recente con il documentario Chernobyl: nuove verità, che analizza il disastro nucleare attraverso testimonianze inedite.

I film di questa sera in tv giovedì 23 aprile 2026

Canale 20 – 21:08: Batman Begins (Voto: 3.9/5)

Il primo capitolo della leggendaria trilogia di Christopher Nolan: Christian Bale interpreta le origini del Cavaliere Oscuro e la sua formazione nella setta delle ombre diretta da Ra’s al Ghul.

(Voto: 3.9/5) Il primo capitolo della leggendaria trilogia di Christopher Nolan: Christian Bale interpreta le origini del Cavaliere Oscuro e la sua formazione nella setta delle ombre diretta da Ra’s al Ghul. Venti – 21:10: Ben Hur (Voto: 3.9/5)

Un kolossal senza tempo che narra l’epico racconto di tradimento e redenzione nella Gerusalemme di duemila anni fa, celebre per la sua spettacolare corsa delle bighe, una delle scene più famose della storia del cinema.

(Voto: 3.9/5) Un kolossal senza tempo che narra l’epico racconto di tradimento e redenzione nella Gerusalemme di duemila anni fa, celebre per la sua spettacolare corsa delle bighe, una delle scene più famose della storia del cinema. Rai 4 – 21:20: Escape Plan – Fuga Dall’inferno (Voto: 3.4/5)

In questo film d’azione, Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger uniscono le forze per evadere da “La Tomba”, una prigione hi-tech considerata inespugnabile.

(Voto: 3.4/5) In questo d’azione, Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger uniscono le forze per evadere da “La Tomba”, una prigione hi-tech considerata inespugnabile. Rai Movie – 21:10: L’immortale (Voto: 3.3/5)

Marco D’Amore dirige e interpreta questo intenso film che racconta la sopravvivenza e l’ascesa di Ciro Di Marzio, icona della saga di Gomorra, dopo i fatti del finale della terza stagione.

(Voto: 3.3/5) Marco D’Amore dirige e interpreta questo intenso che racconta la sopravvivenza e l’ascesa di Ciro Di Marzio, icona della saga di Gomorra, dopo i fatti del finale della terza stagione. Iris – 21:13: Assassins (Voto: 3.1/5)

Sylvester Stallone e Antonio Banderas si sfidano in una lotta mortale tra killer professionisti per stabilire chi sia il migliore nel mondo dello spionaggio internazionale.

(Voto: 3.1/5) Sylvester Stallone e Antonio Banderas si sfidano in una lotta mortale tra killer professionisti per stabilire chi sia il migliore nel mondo dello spionaggio internazionale. Cielo – 21:15: Nascosto nel buio (Voto: 3.1/5)

Robert De Niro e Dakota Fanning sono i protagonisti di questo film thriller psicologico inquietante, incentrato sul trauma di una bambina che crea un amico immaginario dopo la morte della madre.

(Voto: 3.1/5) Robert De Niro e Dakota Fanning sono i protagonisti di questo thriller psicologico inquietante, incentrato sul trauma di una bambina che crea un amico immaginario dopo la morte della madre. La5 – 21:15: The Perfect Man (Voto: 3.0/5)

Una commedia romantica per tutta la famiglia dove Hilary Duff tenta di inventare l’uomo ideale per la madre single, sperando di mettere finalmente radici in una città.

(Voto: 3.0/5) Una commedia romantica per tutta la famiglia dove Hilary Duff tenta di inventare l’uomo ideale per la madre single, sperando di mettere finalmente radici in una città. Nove (Seconda serata): Nati stanchi (Voto: 3.4/5)

L’esordio cinematografico del duo Ficarra e Picone: un divertente ritratto di due giovani siciliani che inventano ogni stratagemma possibile per evitare di trovare lavoro.

I film su Sky giovedì 23 aprile 2026

Sky Cinema Uno: 4.2/5 – Quei bravi ragazzi (21:15)

Il capolavoro assoluto di Martin Scorsese sulla vera storia di Henry Hill, un film che ha ridefinito il genere gangster movie raccontando trent’anni di vita nella mafia italo-americana.

Sky Cinema Action: 3.7/5 – Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco (21:15)

George Clooney e Brad Pitt guidano un cast stellare in questo film cult su una squadra di ladri gentiluomini intenzionata a svaligiare i tre principali caveau di Las Vegas.

Sky Cinema Family: 3.2/5 – Dora e la città perduta (21:00)

Un’avventura per tutta la famiglia che porta sullo schermo l’eroina dei cartoni, impegnata in una pericolosa ricerca di una civiltà Inca nascosta nella giungla.

Sky Cinema Drama: 3.5/5 – Shakespeare in Love (21:00)

Pluripremiato affresco elisabettiano dove un giovane William Shakespeare ritrova l’ispirazione poetica grazie all’amore proibito per la nobile Viola De Lesseps.

Sky Cinema Comedy: 3.4/5 – A proposito di Schmidt (21:00)

Jack Nicholson regala una prova magistrale in questo film che racconta il viaggio on the road di un neopensionato alla ricerca di un nuovo scopo nella vita.