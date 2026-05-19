Debutta venerdì 29 maggio, in prima serata, L’Erede, nuova soap turca di Canale 5. Il titolo è proposto dalle ore 21:50 circa, prendendo il via subito dopo la fine de La Ruota della Fortuna.

L’Erede Canale 5, regista e dove è girata

Produzione originale della società Most Production, la soap opera L’Erede è un titolo abbastanza recente, avendo debuttato in Turchia solamente nel 2025. La sceneggiatura è scritta da Ercan Ugur, mentre la regia è affidata a Deniz Çelebi Dikilitaş.

Sono varie le località nelle quali si sono svolte le riprese. Esse si sono concentrate soprattutto nella città Sanliurfa, ma hanno interessato anche Istanbul. In Italia, per il momento, la serie andrà in onda solamente in prima serata, su Canale 5. Inoltre, gli appuntamenti sono visibili anche in streaming e on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity.

Fra le protagoniste della soap c’è un volto già noto al pubblico italiano. Stiamo parlando di Aybuke Pusat, interprete della protagonista Melek e già nel cast di Everywhere I Go.

L’Erede Canale 5, la trama

Al centro della serie L’Erede c’è una storia d’amore travagliata. Il protagonista è Serhat, un giovane chirurgo nella cui vita sembra andare tutto per il verso giusto: ha un lavoro che lo soddisfa, vive ad Istanbul ed è felicemente sposato con Melek, la donna che ama.

Tutto cambia nel momento in cui Serhat è costretto a fare ritorno nella sua terra d’origine. Il protagonista, infatti, è un tassello fondamentale nell’accordo di pace che la sua famiglia, ovvero gli Yelduran, hanno siglato con i Kordagli, storici nemici.

Spoiler finale

Durante L’Erede, l’accordo per la pace prevede che Serhat si sottoponga ad un rito religioso per unirsi in matrimonio con Yildiz, una donna per la quale non prova alcun sentimento. Il protagonista si ritrova, così, combattuto: da una parte c’è la volontà di difendere la sua vita e, soprattutto, il suo matrimonio con Melek. Dall’altra, però, c’è il senso di dovere e di responsabilità verso la sua famiglia. Ben presto, fra le mura della residenza Yelduran tornano alla luce dei segreti antichi, che sembravano oramai sopiti.

L’Erede Canale 5, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso de L’Erede.