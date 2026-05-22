Venerdì 22 maggio parte il weekend di Formula 1 con il Gran Premio del Canada e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Si tratta del quarto appuntamento del mondiale.

Formula 1 Gran Premio Canada programmazione tv, si corre a Montreal

Il Gran Premio del Canada di Formula 1 si corre presso il circuito di Montréal, intitolato a Gilles Villenueve. La pista risale al ’76 e, due anni seguenti, ha accolto per la prima volta le auto della Formula 1. Il circuito ha una lunghezza di circa 4 km e 200 metri e contiene, in totale, 14 curve. Il record per il giro più veloce risale allo scorso anno ed è realizzato da George Russel, che è riuscito a mettere a segno un tempo record di 1’10’983.

Il più atteso, anche per questo fine settimana, è senza dubbio Kimi Antonelli. Il giovane pilota in forza alla Mercedes guida la classifica provvisoria dei piloti, con ben 100 punti. Segue, in seconda posizione, il compagno di squadra George Russel, a quota 80 punti. Il podio è completato dalla Ferrari di Charles Leclerc, più staccato con 59 punti.

Dove vedere gli appuntamenti su TV8 e Sky

Il primo appuntamento con il GP del Canada di Formula 1 si svolge alle 18:30, quando solo su Sky sono proposte, in diretta, le prime prove libere. Alle 22:30 spazio alle Qualifiche Sprint, che determinano la griglia di partenza per la Sprint del sabato. Le Qualifiche Sprint sono visibili in diretta solamente su Sky, mentre in chiaro, su TV8, la differita è trasmessa dalle 16:15 circa.

Il calendario di sabato 23 maggio inizia alle 18:00 circa, orario nel quale partono i 23 giri che compongono la Sprint. Essa, che assegna i primi punti del weekend, è trasmessa in diretta sia su Sky che su TV8. La medesima programmazione tv riguarda anche le Qualifiche, al via alle 22:00 e necessarie per individuare l’ordine di partenza delle auto per la gara.

Infine, domenica 24 maggio alle 22:00, si accendono i semafori verdi del via alla gara, composta da un totale di 70 giri. La diretta è garantita da Sky, mentre TV8 la propone con una leggera differita. In chiaro, infatti, la partenza è fissata per le 23:00.

Formula 1 Gran Premio Canada programmazione tv, i telecronisti

La telecronaca di tutti gli appuntamenti di Formula 1 è di Carlo Vanzini e di Marc Genè, con gli interventi tecnici di Ivan Capelli, Matteo Bobbi, Vicky Piria e Roberto Chinchero. Torna, anche in questo weekend, il format Race Anatomy F1, con l’analisi di tutto ciò che avviene in pista.