La prima serata di oggi offre un palinsesto ricco di grandi ritorni, attualità e cinema per tutti i gusti. Per non perdere nemmeno un minuto dei vostri show preferiti, potete seguire la diretta streaming dei programmi Rai sul sito ufficiale RaiPlay. Sulla piattaforma digitale sono disponibili anche i contenuti on demand. Scopriamo insieme cosa ci riserva la programmazione televisiva per questa sera.

Stasera in TV mercoledì 27 maggio 2026, Rai

Su Rai 1 va in onda la divertente commedia familiare intitolata Pare parecchio Parigi. La trama racconta di tre fratelli che organizzano un finto viaggio in camper. L’obiettivo è esaudire l’ultimo desiderio del padre malato. Il film vi aspetta dalle 21:30 alle 23:10.

Su Rai 2 tornano le intense ed emozionanti vicende della serie televisiva Mare fuori. Gli episodi seguono i ragazzi custoditi all’interno dell’istituto penitenziario minorile di Napoli. In onda dalle 21:20 alle 22:39.

Su Rai 3 Federica Sciarelli conduce lo storico programma di indagine Chi L’Ha Visto?. La trasmissione è interamente dedicata alla ricerca delle persone scomparse e ai misteri irrisolti. L’appuntamento è in diretta dalle 21:15 alle 00:00.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Su Rete 4 Bianca Berlinguer torna con l’approfondimento giornalistico di Realpolitik. Il talk analizza i retroscena della politica italiana e internazionale in Prima Tv dalle 21:33 alle 00:55.

Su Canale 5 l’archeologo più famoso del cinema torna per un’ultima leggendaria avventura. Va in onda il film d’azione Indiana Jones e il quadrante del destino dalle 21:20 alle 00:05.

Su Italia 1 spazio alle risate con il film d’esordio del trio Aldo, Giovanni e Giacomo intitolato Tre uomini e una gamba. La pellicola racchiude sketch esilaranti dalle 21:27 alle 23:41.

Su La7 Aldo Cazzullo ci guida in un viaggio storico accurato con il documentario Una giornata particolare – Faccetta Nera: gli italiani in Africa. In Prima Tv dalle 21:15 alle 23:35.

Su TV8 i giudici tornano a caccia di talenti straordinari con la nuova edizione di Italia’s Got Talent. Performer e comici si sfidano sul palco dalle 21:40 alle 23:25.

Su Nove va in onda lo spettacolo teatrale di Enrico Brignano intitolato Enricomincio da me. L’attore ripercorre con ironia le tappe della sua carriera dalle 21:30 alle 00:35.

I film di questa sera in tv mercoledì 27 maggio 2026

Sul canale 20 alle 21:08 l’azione è protagonista con la pellicola Shoot’em up – Spara o muori!. Un uomo misterioso protegge un neonato da un esercito di sicari.

Su Rai Movie alle 21:15 viene trasmesso il film drammatico Armageddon Time – Il tempo dell’apocalisse. La trama racconta una profonda storia di crescita e amicizia.

Su Iris alle 21:10 inizia il thriller La tela dell’assassino. Una detective della omicidi scopre che tutte le vittime hanno avuto una relazione con lei.

Su Rete 4 alle 21:20 la commedia Innocenti bugie travolge una donna comune. La protagonista incrocia la strada di una spia segreta in fuga.

Su La5 alle 21:10 va in onda la commedia romantica Il principe delle donne. Un cinico pubblicitario trova pane per i suoi denti con la nuova direttrice.

Su La7d alle 21:15 Cameron Diaz interpreta Bad Teacher – Una cattiva maestra. Una professoressa pigra cerca di sposare un ricco supplente per lasciare la scuola.

Su Cielo alle 21:15 la pellicola Dolci e spezie dall’India mostra una studentessa universitaria. La giovane stravolge l’equilibrio della sua famiglia in Prima Tv.

Su Cine34 alle 21:00 inizia l’intensa opera drammatica intitolata L’ultimo padrino. La pellicola scava all’interno delle dinamiche della criminalità organizzata in Prima Tv.

Su Rai 5 alle 21:15 grande musica con Queen – Hungarian Rhapsody Live in Budapest. Lo storico concerto ripercorre le tappe del leggendario Magic Tour del 1986.

I film su Sky mercoledì 27 maggio 2026

Su Sky Cinema Comedy alle 21:15 inizia la commedia italiana Una notte da dottore. Un burbero medico di guardia e un giovane rider si scambiano i ruoli.

Su Sky Cinema Drama alle 21:15 va in onda Il cavaliere elettrico. Un ex campione di rodeo fugge nel deserto per liberare un cavallo da corsa sfruttato.

Su Sky Cinema Action alle 21:15 Denzel Washington torna con The Equalizer 2 – Senza perdono. Il protagonista cerca giustizia dopo l’assassinio di una cara amica.

Su Sky Cinema Family alle 21:00 spazio all’animazione con Hotel Transylvania. Il bizzarro Conte Dracula gestisce un hotel per mostri e protegge la amata figlia.

Su Sky Cinema Uno alle 21:00 il film di fantascienza Moonfall mette in scena una minaccia globale. Una forza misteriosa manda la Luna in rotta di collisione.

Su Sky Cinema Suspense alle 21:00 va in onda il celebre thriller Il codice da Vinci. Un esperto di simbologia si ritrova al centro di un enigma planetario.

Su Sky Cinema Comedy alle 21:00 la commedia 2 gran figli di… segue due fratelli. I protagonisti intraprendono un avventuroso viaggio on the road alla ricerca del padre.

Su Sky Cinema Romance alle 21:00 Lady Gaga è la stella di A Star Is Born. Il film racconta la tormentata storia d’amore tra due musicisti.

Su Sky Cinema Drama alle 21:00 la pellicola italiana Tre ciotole mostra un mosaico di vite. I legami familiari fragili si intrecciano attorno a scelte difficili.

Su Sky Cinema Action alle 21:15 il thriller The Contract mette alla prova un padre e un figlio. I due devono sopravvivere all’attacco di mercenari.

Su Sky Cinema Drama alle 21:15 chiude la programmazione il capolavoro premio Oscar La Vita È Bella. Roberto Benigni protegge il figlio dagli orrori del campo di concentramento.