Ripartono le sfide fra le spose italiane. Domenica 31 maggio, infatti, prende il via la nuova edizione di Quattro Matrimoni, in partenza su Sky Uno dalle ore 21:15 circa.

Quattro Matrimoni, la conduzione affidata a Costantino Della Gherardesca

Per il quarto anno consecutivo, la trasmissione Quattro Matrimoni è guidata da Costantino Della Gherardesca. Reduce dall’esperienza al timone di Pechino Express, il presentatore, nel corso dei vari appuntamenti, commenta, a distanza, la gara fra le spose che hanno deciso di partecipare al format, per poi incontrarle al termine di tutti i matrimoni per comunicare loro i punteggi finali.

Costantino Della Gherardesca, inoltre, ha anche un compito molto importante ai fini dell’esito finale della sfida. Al termine di tutte le nozze, infatti, il conduttore deve assegnare dieci punti bonus alla concorrente che, secondo lui, ha mostrato di essere la più meritevole. Tale punteggio può risultare decisivo ai fini della classifica finale.

Il regolamento

Non cambia, nei nuovi appuntamenti di Quattro Matrimoni, il regolamento del format. In ogni puntata partecipano quattro spose, che hanno deciso di mostrare alle telecamere del programma i loro matrimoni. Ad essi partecipano anche le sfidanti, pronte a valutare le celebrazioni con quattro categorie.

La prima è quella dello Location, ovvero il luogo individuato per festeggiare le nozze. La seconda è quella dell’Abito indossati da ogni sfidante sia durante il rito in sé, sia durante i festeggiamenti. Poi c’è la categoria del Cibo, che prevede una valutazione generale sul menù e sulla qualità delle proposte. Infine, è votato l’Evento generale, nel quale è espresso un voto comprensivo di tutti i dettagli non valutati nelle categorie precedenti.

Quattro Matrimoni, le storie del 31 maggio

Durante la prima puntata della nuova edizione di Quattro Matrimoni, in onda domenica 31 maggio, partecipa Katiuscia. Ha 32 anni, è originaria della Calabria e ama viaggiare, insieme al futuro marito, in giro per il mondo.

Altra sfidante è la 32enne Eleonora. Originaria di Pesaro, ha deciso di inserire, nelle sue nozze, numerosi riferimenti all’Irlanda. C’è, poi, la 29enne Samantha, padovana che ha deciso di ricreare, per il matrimonio, la tipica atmosfera di un black elegant party. Infine, c’è Helen, 31enne di origini colombiane, che cerca di arricchire la sua cerimonia con spunti sudamericani e balli latini.

A determinare la fine della competizione è l’arrivo di una lussuosissima limousine con all’interno solo il marito della sposa vincitrice. La coppia trionfatrice si aggiudica l’ambito viaggio di nozze.