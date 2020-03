Stasera in tv martedì 31 marzo 2020. Film e approfondimento dominano la prima serata di martedì. Su Rai1 spicca la raccolta fondi di Musica che unisce, su Rai2 Pechino Express, Harry Potter su Italia1 e lo Speciale Tg5 sulla rete ammiraglia Mediaset.

Stasera in tv martedì 31 marzo 2020 – I programmi in onda

Rai1, dalle 20:30 di martedì 31 marzo 2020, propone la serata benefica Musica che unisce. Uno show pensato per raccogliere fondi a favore della Protezione Civile, impegnata nella lotta al coronavirus. Vincenzo Mollica sarà la voce narrante e parteciperanno da remoto decine di ospiti: Roberto Bolle, Virginia Raffaele, Pierfrancesco Favino, Gigi Proietti, Enrico Brignano, Luca Zingaretti, Paola Cortellesi, Federica Pellegrini, Bebe Vio e Valentino Rossi. Molti anche i cantanti, tra i quali Diodato, Fedez, Elisa, Emma, Andrea Bocelli, Cesare Cremonini, Alessandra Amoroso, Tommaso Paradiso, Mahmood, Marco Mengoni e Francesco Gabbani.

Su Rai2, alle 21:20, andrà in onda l’ottava tappa di Pechino Express, condotta da Costantino Della Gherardesca. Da Wuzhou per 395 km fino a Shenzhen, nei pressi di Hong Kong. Quattro le coppie ancora in gara a tre puntate dal termine.

Rai3 dedica la serata, dalle 21:20, all’approfondimento di #Cartabianca con Bianca Berlinguer. Si parla ancora di Nuovo Coronavirus, con le prime previsioni sul ritorno alla normalità e le misure economiche che saranno necessarie.

Rai4 programma alle 21:20 il film di fantascienza Alien Covenant, diretto da Ridley Scott.

Su Rai5, alle 21:03, andrà in onda il film drammatico Il riccio, per la regia di Mona Acache. Dalle 22.42, invece, il film-documentario Pink Floyd – Behind the wall, con interviste e video inediti sullo storico gruppo inglese.

Rai Movie propone dalle 21.10 Song’ e napule, una commedia del 2014 diretta dai Manetti Bros. Con Serena Rossi, Giampaolo Morelli, Paolo Sassanelli, Peppe Servillo, Alessandro Roja e Carlo Buccirosso.

Su Rai Premium, alle 21: 20 le repliche della fiction Bella da morire ep. 5 e 6, attualmente in onda su Rai1.

Stasera in tv martedì 31 marzo 2020 – I programmi in onda su Canale 5 e sugli altri canali Mediaset

Canale 5, stasera martedì 31 marzo alle 21: 40, propone un nuovo Speciale Tg5 sulla pandemia di COVID-19. Conduce Cesara Buonamici.

Su Italia1 spazio ad Harry Potter e il Principe Mezzosangue. Nel sesto atto della saga fantasy firmata da J.K. Rowling, Harry Potter deve fare i conti con Voldemort che sconquassa anche il mondo dei babbani per mano dei mangiamorte. Appuntamento alle 21:16.

I programmi di Rete4 per la prima serata prevedono alle 21:24 il film drammatico La ragazza del dipinto. La regia è di Amma Asante e racconta le vicende del capitano Sir John Lindsay della Marina di Sua Maestà Britannica e di sua figlia, ambientate nel 1769.

Su La5 va in onda il classico C’è posta per te di Nora Ephron, con Tom Hanks e Meg Ryan.

Film anche su 20, che propone alle 21:14 l’azione di Oldboy firmato da Spike Lee. È il remake dell’omonimo film del 2003 di Chan-wook Park e prende spunto delle vicende torbide e violente del pubblicitario alcolizzato Joe Doucett.

Su Cine34, invece, alle 21:20 sarà la serata di Alberto Sordi con Il prof. dott. Guido Tersilli primario della clinica Villa Celeste convenzionata con le mutue. La regia è di Luigi Zampa.

Iris manda in onda alle 21:11 il western La guida indiana di Gordon Douglas.

Mediaset Extra programma dalle 21:15 la diretta dalla casa del GF Vip 4.

Programmi martedì 31 marzo di La7, Real Time, Nove, Paramount Channel, Cielo e Tv8

Appuntamento fisso di La7, stasera alle 21:15 torna Di Martedì con Giovanni Floris. L’argomento della serata è il Nuovo Coronavirus, con uno sguardo agli sviluppi della situazione italiana ma anche a cosa sta accadendo nel resto d’Europa e negli USA.

Su Real Time, Flavio Montrucchio conduce alle 21: 20 il quarto episodio di Primo appuntamento. In ogni puntata, due sconosciuti si incontrano al ristorante, in cerca dell’anima gemella.

I programmi di Nove prevedono per la prima serata di martedì 31 marzo il thriller Shooter. Appuntamento alle 21:25.

Mentre su Tv8 andrà in onda alle 21:30 Angeli e Demoni di Ron Howard, con Tom Hanks e Ewan McGregor. È tratto dall’omonimo bestseller di Dan Brown.

Paramount Channel programma alle 21:15 Homeland Security di George Gallo, con Antonio Banderas e Meg Ryan.

Cielo propone, invece, alle 21:15 il film drammatico L’ultimo amore di Casanova con Stacy Martin e Valeria Golino.

La programmazione Sky per la prima serata di martedì



La programmazione di Sky Uno per la serata di martedì prevede alle 21:15 una puntata speciale di Italia’s got talent con il meglio delle esibizione viste nelle prime puntate dell’ultima edizione.

Sky Atlantic propone alle 21:15 il terzo episodio della prima stagione di Spartacus.

Su Sky Cinema Uno spazio allo spy-thriller Armi chimiche, con Monica Bellucci e Ben Kingsley. Alle 21:15.

Men in black III alle 21:15 è il titolo della prima serata di Sky Man In Black.

Su Sky Cinema Family alle 21:00 è la volta di Piccoli brividi 2.