Can Yaman nel cast di Che Dio ci aiuti 6. Questa è la notizia che circola da qualche ora. Secondo l’indiscrezione l’attore turco sarà nel cast di una delle più importanti serie di Rai 1 di cui già sono andate in onda sei puntate.

Che Dio ci aiuti 6 Can Yaman guest star

L’indiscrezione è stata pubblicata recentemente da TVSoap.it secondo cui il protagonista di Daydreamer – Le ali del sogno, sarà sul set della serie nei giorni del 17 del 18 febbraio. Registra cioè il proprio intervento che avverrà probabilmente in una delle ultime puntate di Che Dio ci aiuti 6.

Sempre secondo il sito il ruolo di guest star dovrebbe coincidere con un cameo. L’attore cioè sarà nel ruolo di sé stesso e arriva nel convento di Suor Angela in maniera del tutto inaspettata.

Sarà un vero e proprio finale col botto per la serie di Rai 1 che ha raggiunto, nelle sei puntate andate in onda, share superiori anche al 23-24%. Rai 1 vorrà chiudere in bellezza la sesta stagione che ha già dato tante soddisfazioni alla rete dove va in onda.

Certo è singolare che un attore nato professionalmente sulle reti Mediaset adesso si trasferisca, sia pur momentaneamente, sulla concorrenza targata viale Mazzini. In effetti la presenza di Can Yaman sarà un vero e proprio regalo che la serie fa ai propri ammiratori ed anche ai tanti fan che Can Yaman ha trovato in Italia. L’attore oramai è divenuto molto noto nel nostro paese, non solo per le qualità professionali e fisiche, ma anche per il gossip. Infatti in Italia oltre al successo, ha trovato anche l’amore di Diletta Leotta.

Vedremo se la puntata di Che Dio ci aiuti con Can Yaman riuscirà a superare le soglie di ascolto già molto alte per la serie interpretata da Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi e Valeria Fabrizi.

La sovraesposizione di Can Yaman

Can Yaman sta godendo del suo momento di gloria nel nostro paese, il rischio però è una sovraesposizione mediatica. Ricordiamo infatti che l’attore turco è protagonista tutti i giorni su Canale 5 della serie Daydreamer – Le ali del sogno che tra l’altro, nella serata del martedì, è prevista anche in prime time sempre sulla medesima rete Mediaset.

Inoltre lo abbiamo visto già come testimonial di una nota marca di pasta italiana insieme a Claudia Gerini che precedentemente l’aveva pubblicizzata da sola. L’attore sarà anche protagonista di una serie tv dal titolo Sandokan riprendendo il personaggio che è stato già interpretato precedentemente da Kabir Bedi. Accanto a lui la nostra Alessandra Mastronardi nel ruolo dell’eroina femminile.

Attenzione però: un coinvolgimento così totale potrebbe portare anche il rischio di una sovraesposizione. Le conseguenze potrebbero influenzare la stessa carriera di Can Yaman che in questo momento sembra proiettata al massimo nel nostro paese.

Ricordiamo anche che l’attore è stato intervistato recentemente da Silvia Toffanin all’interno di una puntata di Verissimo in cui ha sfoggiato un perfetto italiano. Elemento questo non da sottovalutare per la continuazione della carriera di attore nel nostro paese.