Il weekend televisivo si apre con una serata ricca di emozioni, grandi ritorni e cinema d’autore, ideale per chi cerca un intrattenimento di qualità superiore. Dallo speciale dedicato ai talenti di strada su Rai 1 alla satira pungente di Maurizio Crozza sul Nove, fino ai grandi casi di cronaca di Quarto Grado su Rete 4, l’offerta di questo venerdì 24 aprile 2026 appare variegata e coinvolgente per tutto il pubblico nazionale. Gli utenti possono seguire le dirette e i contenuti extra accedendo al portale ufficiale Rai 1, che stasera celebra l’arte spontanea con uno speciale imperdibile. Questa produzione promette di incollare i telespettatori allo schermo grazie a performance uniche che portano la magia delle piazze italiane direttamente nei salotti di casa.

Stasera in TV venerdì 24 aprile 2026: le proposte Rai

La rete ammiraglia Rai offre un appuntamento di grande prestigio con Dalla Strada Al Palco Special, in onda alle 21:30. Il conduttore Nek guida questa celebrazione dei migliori artisti di strada d’Italia, offrendo una vetrina nazionale a musicisti, giocolieri e performer che solitamente incantano i passanti nelle città d’arte. Questa produzione mette in risalto il talento puro e la narrazione approfondita delle storie personali di questi artisti, trasformando lo studio in un grande palcoscenico urbano dove la passione sostituisce la tecnica accademica.

Contemporaneamente, Rai 2 propone alle 21:20 un nuovo capitolo della serie Delitti in Paradiso. La trama di questo episodio trascina il pubblico tra i paesaggi mozzafiato dei Caraibi, dove la squadra di Saint Marie affronta un caso estremamente complesso. Un omicidio scuote una festa privata esclusiva e gli investigatori devono districarsi tra bugie e segreti, poiché ogni invitato possiede un movente valido per aver commesso il crimine. Per chi invece predilige la divulgazione storica, Rai 3 presenta alle 21:25 il documentario Vespucci – Il viaggio più lungo. L’opera rende omaggio alla figura di Amerigo Vespucci, ricostruendo con accuratezza le rotte che hanno rivoluzionato la percezione del globo e il coraggio degli esploratori che hanno sfidato l’ignoto per ridisegnare i confini del mondo.

L’offerta Mediaset, La7, TV8 e Nove per la serata

Sulle reti Mediaset, la serata si preannuncia altrettanto intensa. Su Rete 4, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono Quarto Grado a partire dalle 21:33. Il programma analizza i principali casi di cronaca nera che scuotono l’Italia, offrendo interviste esclusive e ricostruzioni dettagliate sui misteri ancora irrisolti della nostra penisola. Gli esperti in studio discutono le nuove prove scientifiche per garantire un’informazione puntuale sui fatti più oscuri del panorama nazionale. Su Canale 5, invece, Alfonso Signorini gestisce un nuovo appuntamento live con il Grande Fratello Vip. La serata propone eliminazioni inaspettate e nuovi ingressi che promettono di rompere gli equilibri tra i partecipanti, mentre i video dei momenti più tesi della settimana alimentano il dibattito in studio.

Se preferite l’azione dei supereroi, Italia 1 trasmette alle 21:30 Spider-Man: Far From Home. In questa avventura Marvel, Peter Parker attraversa l’Europa durante una vacanza scolastica, ma deve collaborare con Nick Fury per fermare le creature elementali che minacciano le capitali europee. La7 risponde con la satira di Propaganda Live, dove Diego Bianchi e Makkox offrono un punto di vista originale sull’attualità sociale. Su TV8 prosegue la sfida culinaria di MasterChef Italia con prove tecniche sempre più difficili, mentre sul Nove Maurizio Crozza analizza i fatti salienti della settimana attraverso i suoi monologhi taglienti, invitando il pubblico a una riflessione profonda attraverso la risata.

Grande Cinema: i film da non perdere stasera

La programmazione cinematografica di questo venerdì è particolarmente ricca e spazia tra generi molto diversi. Sul Canale 20 troviamo Nico, il film che segna l’esordio di Steven Seagal nel ruolo di un agente che smaschera complotti internazionali. Gli amanti del cinema sentimentale possono invece sintonizzarsi su Iris per il capolavoro I ponti di Madison County, dove Clint Eastwood dirige una straordinaria Meryl Streep in una storia d’amore indimenticabile. Per chi cerca atmosfere epiche, Rai Movie propone Pattini d’argento, un racconto romantico ambientato nella San Pietroburgo ottocentesca tra inseguimenti spettacolari sui canali ghiacciati della città imperiale.

La serata prosegue con l’adrenalina di Django Unchained su Venti, la rivisitazione del western firmata da Quentin Tarantino, e con l’impegno civile di Zona d’ombra su Cielo, dove Will Smith interpreta il medico che denunciò i rischi dei traumi cranici nello sport. Su La5 debutta in prima visione Qualcosa di cui… sparlare con Julia Roberts, mentre il Nove celebra la memoria storica con La vita è bella di Roberto Benigni. Infine, gli abbonati Sky possono godere di una selezione d’eccellenza che include il thriller psicologico Schegge di paura con un giovane Edward Norton e l’ironia sofisticata di Ocean’s Twelve, senza dimenticare la commedia toscana di Leonardo Pieraccioni ne Il ciclone, un vero classico dell’umorismo nazionale.