La settimana dal 20 al 24 aprile 2026 de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 è ricca di colpi di scena, scelte difficili e rivelazioni che cambiano gli equilibri. Matteo finisce in carcere dopo un tentativo fallito di proteggere Odile, mentre Agata affronta la verità sul suo futuro e prende una decisione definitiva. Caterina vede sfumare il sogno dell’ALMAT, Rosa affronta una critica importante e Greta minaccia di far saltare tutto con una rivelazione devastante. Una settimana intensa, che mette alla prova relazioni, ambizioni e segreti.

Lunedì 20 aprile 2026 – Puntata 151 – Il Paradiso delle Signore 20-24 aprile 2026

Agata teme di aver perso per sempre Mimmo e si confida con Concetta. In redazione nasce l’idea di dedicare la copertina di Paradiso Donna alla vincitrice del concorso ALMAT. Rosa segue il consiglio di Marcello e riprende in mano i capitoli mancanti del suo romanzo, ritrovando con lui un’intesa mai del tutto sopita. Johnny ha guadagnato molto scommettendo sull’incontro di boxe e sogna un lungo viaggio. Adelaide e Umberto, con l’aiuto di Matteo, tentano di proteggere Odile dai Marchesi, ma il piano fallisce e Matteo finisce in carcere.

Martedì 21 aprile 2026 – Puntata 152

Irene scopre i progetti di Johnny per una vita libera e avventurosa e ne rimane turbata, soprattutto in vista del matrimonio con Cesare. La vittoria di Caterina all’ALMAT sembra quasi certa e la ragazza sogna la copertina del Paradiso Donna. Matteo, in carcere per essersi introdotto a casa Marchesi, chiede a Marcello di riferire un’informazione cruciale ad Adelaide, che fa una scoperta sconvolgente.

Mercoledì 22 aprile 2026 – Puntata 153 – Il Paradiso delle Signore 20-24 aprile 2026

Adelaide scopre che i Marchesi sono figli di Arturo e informa Umberto, che a sua volta lo rivela a Marta. Tra Mimmo e Agata c’è un riavvicinamento, ma un telegramma della scuola di restauro riaccende i dubbi. A Milano arriva Teo, costringendo Delia e Botteri a rimandare l’annuncio delle loro nozze. Le nozze di Irene e Cesare sono ormai imminenti. Matteo viene rilasciato e incontra Adelaide e Umberto.

Giovedì 23 aprile 2026 – Puntata 154

Matteo vuole a tutti i costi parlare con Odile per rivelarle ciò che ha scoperto su Ettore, ma la ragazza lo respinge. Mimmo crede nel talento di Agata e manda un telegramma a Firenze per darle una seconda possibilità. Umberto decide di raccontare ai Marchesi tutta la verità sul loro padre, imponendo condizioni per fermare la loro vendetta. Ma Greta ha ancora una carta da giocare.

Venerdì 24 aprile 2026 – Puntata 155 – Il Paradiso delle Signore 20-24 aprile 2026

Agata è pronta a tornare a Firenze e iniziare una nuova vita, grazie al sostegno di Mimmo. Il concorso ALMAT non viene vinto da Caterina: il bozzetto che aveva scartato viene presentato da un’altra allieva. Delia e Botteri vogliono comunicare a Teo il loro matrimonio, ma una notizia inattesa rischia di bloccarli. Rosa prende una decisione che potrebbe cambiare il destino del suo romanzo. I Guarnieri attendono che i Marchesi lascino Milano dopo aver accettato l’offerta, ma Greta minaccia Adelaide: rivelerà a tutti che Odile è figlia di Umberto.

Dove vederla

La serie va in onda su Rai 1 alle 16:10 ed è disponibile in streaming su RaiPlay.