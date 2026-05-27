La prima serata di oggi offre un palinsesto ricco di grandi ritorni, attualità e cinema per tutti i gusti. Per non perdere nemmeno un minuto dei vostri show preferiti, potete seguire la diretta streaming dei programmi Rai sul sito ufficiale RaiPlay. Sulla piattaforma digitale sono disponibili anche i contenuti on demand. Scopriamo insieme cosa ci riserva la programmazione televisiva per questa sera.

Stasera in TV giovedì 28 maggio 2026, Rai

Su Rai 1 va in onda il film biografico intitolato Permette? Alberto Sordi. La pellicola racconta la giovinezza e gli esordi difficili del mitico attore romano. Potete seguire il film dalle 21:30 alle 23:40.

Su Rai 2 Milo Infante conduce un appuntamento speciale in prima serata con Ore 14 Sera. La trasmissione di informazione è interamente dedicata ai casi di cronaca e ai misteri del nostro Paese. In onda dalle 21:20 alle 00:30.

Su Rai 3 Geppi Cucciari torna con la sua travolgente ironia alla guida di Splendida Cornice. Lo show offre interviste a ospiti illustri e divertenti momenti di satira sulla società attuale. L’appuntamento è dalle 21:15 alle 22:30.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Su Rete 4 Paolo Del Debbio approfondisce i temi caldi della politica e dell’economia nel talk Dritto e rovescio. Il programma vi aspetta in Prima Tv dalle 21:34 alle 00:56.

Su Canale 5 prosegue la programmazione della celebre serie drammatica Forbidden Fruit. Il nuovo episodio si rivela ricco di intrighi sentimentali e va in onda dalle 21:52 alle 22:58.

Su Italia 1 torna lo storico quiz musicale nella veste speciale di Sarabanda Celebrity. Gli ospiti vip e i campioni del passato si sfidano a ritmo di musica dalle 21:29 alle 00:30.

Su La7 Corrado Formigli conduce l’appuntamento settimanale di Piazzapulita. Il programma propone inchieste esclusive e accesi confronti politici in Prima Tv dalle 21:15 alle 01:00.

Su TV8 gli aspiranti chef si contendono la vittoria finale nei nuovi episodi di MasterChef Italia. I concorrenti affrontano l’insidiosa Mystery Box in Prima Tv dalle 21:40 alle 23:15.

Su Nove il duo comico composto da Andrea Pisani e Luca Peracino presenta lo show PanPers – Bodyscemi. Lo spettacolo regala risate e parodie moderne dalle 21:30 alle 23:45.

I film di questa sei in tv giovedì 28 maggio 2026

Sul canale 20 alle 21:10 l’azione è protagonista con il film The Suicide Squad – Missione suicida. I supercriminali della Terra vengono spediti sulla remota isola di Corto Maltese.

Su Iris alle 21:17 Sylvester Stallone interpreta un duro tenente della polizia nel film Cobra. Il protagonista deve proteggere l’unica testimone di una setta di assassini.

Su Rai Movie alle 21:10 va in onda Need for Speed. Un pilota di corse clandestine esce dal carcere e si iscrive a una gara per vendicarsi del suo rivale.

Su Italia 2 alle 21:20 il leggendario Bruce Lee combatte a Shanghai nel classico Dalla Cina con furore. Il giovane difende l’onore della sua scuola di arti marziali.

Su Twentyseven alle 21:10 inizia il film fantastico Inkheart – La leggenda di cuore d’inchiostro. Un uomo scopre il dono straordinario di dare vita ai personaggi dei libri.

Su Tv2000 alle 21:10 la pellicola drammatica La musica del cuore mostra una coraggiosa insegnante. La donna lotta per mantenere il corso di violino in una scuola di Harlem.

Su Cielo alle 21:15 va in onda il thriller True Story. Un giornalista scopre che un pericoloso assassino in fuga ha vissuto all’estero usando la sua identità.

Su La5 alle 21:15 le quattro amiche di New York volano ad Abu Dhabi nella commedia Sex and the City 2. Il film va in onda in Prima Tv.

Su Cine34 alle 21:00 Renato Pozzetto e Gloria Guida divertono il pubblico con La casa stregata. Una giovane coppia si trasferisce in una villa infestata da un fantasma.

Su Top Crime alle 21:13 il film giallo I misteri di Belle Ile propone un’intricata indagine. Un cadavere viene ritrovato tra i segreti di una comunità isolana in Prima Tv.

I film su Sky giovedì 28 maggio 2026

Su Sky Cinema Uno alle 21:15 Tom Hanks interpreta un vedovo burbero nella commedia Non così vicino. La sua vita viene stravolta dall’arrivo dei vicini.

Su Sky Cinema Drama alle 21:15 la pellicola Primavera scava a fondo nei legami familiari. Il racconto mostra le seconde possibilità che la vita offre ai protagonisti.

Su Sky Cinema Action alle 21:15 Denzel Washington torna con l’azione di The Equalizer 3 – Senza tregua. Robert McCall difende un piccolo paese del Sud Italia.

Su Sky Cinema Family alle 21:00 il film fantasy The Portable Door segue due giovani stagisti. I ragazzi scoprono che i datori di lavoro usano la magia per scopi oscuri.

Su Sky Cinema Collection alle 21:00 il film di guerra Midway offre una accurata ricostruzione storica. Al centro della trama c’è la decisiva battaglia navale nel Pacifico.

Su Sky Cinema Suspense alle 21:00 la tensione è assicurata con il thriller psicologico Scomparsa. La misteriosa sparizione di una ragazza porta alla luce molti segreti.

Su Sky Cinema Suspense alle 21:00 va in onda anche il poliziesco Omicidio a Los Angeles. Un ex poliziotto viene ingaggiato per risolvere un delitto a Hollywood.

Su Sky Cinema Comedy alle 21:00 la commedia italiana Sei mai stata sulla luna? unisce moda e campagna. Una giornalista eredita una splendida masseria in Puglia.

Su Sky Cinema Due alle 21:00 Toni Servillo e Silvio Orlando sono i protagonisti di Ariaferma. L’intenso dramma carcerario è ambientato in un penitenziario ottocentesco.

Su Sky Cinema Comedy alle 21:15 torna la divertente commedia Una notte da dottore. Un medico di guardia e un giovane rider si scambiano i ruoli a Roma.

Su Sky Cinema Drama alle 21:15 chiude la selezione il classico Il cavaliere elettrico. Un ex campione di rodeo fugge nel deserto con un cavallo da corsa.