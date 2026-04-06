Le trame della celebre serie turca Forbidden Fruit, in onda nella settimana che va dal 6 al 12 aprile 2026, promettono di tenere il pubblico con il fiato sospeso grazie a una fitta rete di inganni e strategie di potere. La narrazione si concentra sulla figura di Sahika, la quale dimostra ancora una volta di non avere alcuno scrupolo nel manipolare le persone a lei care per raggiungere i propri obiettivi personali. La tensione tra Halit e Nadir raggiunge livelli di guardia, trasformando ogni evento mondano in un campo di battaglia per il predominio sociale ed economico a Istanbul. Nel frattempo, Yildiz cerca faticosamente di mantenere il suo equilibrio domestico, ma finisce inevitabilmente coinvolta nelle macchinazioni dei suoi rivali. Gli spettatori italiani, ormai affezionati alle vicende dei protagonisti, troveranno in questi nuovi episodi risposte parziali a vecchi misteri, mentre nuovi segreti iniziano a corrodere i legami familiari più profondi.

Lunedì 6 e martedì 7 aprile 2026 – Forbidden Fruit 6-12 aprile 2026

La settimana si apre con un’azione fulminea di Sahika, che decide di rivelare ad Halit il matrimonio segreto tra Ender e Kaya. La notizia colpisce duramente l’imprenditore, il quale affronta immediatamente l’ex moglie in un diverbio colmo di risentimento. Nonostante il fermo divieto imposto da Halit, Sahika decide di colpire Ender nei suoi affetti più cari e comunica la notizia al giovane Erim. Il ragazzo, profondamente scosso dalla scoperta, cerca un confronto immediato con la madre e trova presso di lei anche Yigit. In questo clima di estrema fragilità emotiva, i due si vedono costretti a spiegare la complessa situazione familiare al giovane, sperando in una sua comprensione. Nel frattempo, Leyla matura la decisione di rassegnare le dimissioni e si reca da Kaya per chiudere il suo rapporto professionale.

Il giorno successivo, durante un’esclusiva mostra d’arte, Yildiz e Zehra restano letteralmente pietrificate davanti a un quadro che ritrae una donna incredibilmente somigliante alla stessa Yildiz. Le indagini delle due donne portano a una scoperta inquietante: l’opera è stata acquistata da Nadir, il quale sembra nutrire un interesse ossessivo per la moglie del suo rivale. Durante l’evento, Ender introduce Nadir a Yigit, ma l’atmosfera si gela quando appare evidente che i due hanno già avuto contatti precedenti in circostanze misteriose. Insospettita da questo legame taciuto, Ender interroga Nadir per ottenere chiarimenti, mentre Sahika tenta di riproporre la sua alleanza all’uomo, ricevendo però un secco rifiuto. La serata culmina con una cena organizzata da Yildiz, che si trasforma in un disastro quando Lila e Yigit iniziano a litigare furiosamente davanti agli ospiti.

Forbidden Fruit 6-12 aprile 2026: mercoledì 8 aprile 2026 doppio appuntamento tra intrighi e ricatti

Nella fascia pomeridiana delle ore 14:05, il legame tra Ender e Kaya si formalizza con il matrimonio, celebrato principalmente per garantire stabilità a Yigit. La coppia si stabilisce nella residenza di Kaya, ma la convivenza con Sahika si rivela da subito un incubo. La donna possiede infatti le registrazioni compromettenti delle telefonate di Halit, uno strumento di pressione psicologica devastante. Intanto, Halit inizia a sospettare di essere spiato e incarica una squadra di tecnici di bonificare il suo ufficio privato. In questo scenario di sfiducia, Nadir continua il suo corteggiamento serrato verso Yildiz, offrendole in dono il misterioso quadro della mostra. La donna, terrorizzata dalla possibile reazione violenta di Halit, sceglie di mantenere una distanza di sicurezza dall’ambiguo socio in affari.

In prima serata, alle ore 21:20, la trama subisce una sterzata drammatica. Sahika convoca Ender e le mostra un video terrificante in cui si osserva Yigit mentre tenta di attentare alla vita della madre. Il ricatto è esplicito: se Ender non asseconderà ogni sua richiesta, il filmato verrà consegnato alle autorità. Nonostante l’avvertimento, Ender confessa tutto a Yigit, il quale perde il controllo e aggredisce fisicamente Sahika. Quest’ultima, approfittando della situazione, impone una finta pace familiare davanti a Kaya ed Erim, per poi trascinare Ender in un nuovo vortice di minacce. L’obiettivo finale di Sahika è distruggere definitivamente il matrimonio tra Halit e Yildiz, utilizzando Ender come pedina per incrinare i rapporti con Nadir. La tensione esplode durante una festa aziendale, dove Nadir provoca apertamente Halit, mentre Ender tenta disperatamente di proteggere Yildiz dalle trame di Leyla.

Dal 9 al 12 aprile 2026 – Rapimenti, indagini e piani di licenziamento

Con l’arrivo di giovedì 9 aprile, l’alleanza forzata tra Ender e Sahika inizia a produrre i primi effetti tossici. Halit, manipolato dalle informazioni ricevute, restituisce il quadro a Nadir e impone a Yildiz un isolamento totale dal socio, esigendo assoluta sincerità. Nonostante il divorzio ufficiale sia ormai una realtà, il magnetismo tra Lila e Yigit rimane palpabile, suggerendo che la loro storia non sia affatto conclusa. Venerdì 10 aprile, un piano orchestrato ai danni di Yildiz rischia di far naufragare definitivamente il suo matrimonio: la donna viene attirata in una trappola da Emir e sorpresa da Halit in compagnia di Nadir. Ender prova a incolpare Sahika per l’accaduto, ma la sua rivale dimostra un’abilità diabolica nel ripulire le proprie tracce.

Il fine settimana porta con sé un evento traumatico: Sahika organizza quello che dovrebbe essere un finto arresto di Yigit, ma l’operazione si trasforma in un vero e proprio rapimento. Si tratta di un avvertimento diretto a Ender, la quale però decide di rischiare il tutto per tutto informando Kaya della colpevolezza della sorella, chiedendogli di agire nell’ombra. Contemporaneamente, Halit ordina al suo investigatore di fiducia, Metin, di scavare nel passato di Nadir alla ricerca di prove legate a un vecchio omicidio. Domenica 12 aprile, il clima si fa ancora più teso: Ender propone a Yildiz di tendere una trappola a Sahika per farla licenziare da Halit, mentre Nadir tenta di attirare Yigit nel mondo oscuro dei casinò, sfruttando le sue straordinarie capacità di calcolo matematico.

Dove guardare gli episodi in Italia

Le emozionanti vicende di Forbidden Fruit sono disponibili su Canale 5 ogni giorno a partire dalle ore 14:10. Per chi non ha la possibilità di seguire la messa in onda televisiva, la piattaforma Mediaset Infinity offre il servizio di streaming gratuito, permettendo di recuperare le puntate in qualunque momento. La visione on-demand rappresenta un’ottima soluzione per non perdere neanche un dettaglio degli intricati giochi di potere che caratterizzano questa produzione di successo internazionale.

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