Il palinsesto di Rai 4 si tinge horror con il film in prima tv Wake Up, uno slasher moderno e feroce che declina il genere survival in una chiave di stretta attualità. La pellicola segue le vicende di un gruppo di giovani attivisti della Generazione Z che, mossi da ideali ambientalisti, decidono di compiere un’azione dimostrativa all’interno di un colosso del mobile, simbolo dello sfruttamento incontrollato delle risorse naturali.

Quella che doveva essere una protesta pacifica e virale, finalizzata a vandalizzare gli spazi e documentare tutto sui social, si trasforma però in una trappola mortale. Una volta rimasti chiusi all’interno del magazzino dopo l’orario di chiusura, i ragazzi si ritrovano braccati da una guardia notturna mentalmente instabile. L’uomo, che vive con l’ossessione della caccia, trasforma i corridoi labirintici del negozio nel suo personale terreno di sterminio, dando inizio a una notte di violenza primordiale.

Regia, produzione e protagonisti del film Wake Up

Dietro la macchina da presa troviamo il duo composto da Anouk Whissell e Yoann‑Karl Whissell, già noti per la loro capacità di gestire ritmi serrati e atmosfere disturbanti. La sceneggiatura, che intreccia critica sociale e orrore puro, è firmata da Alberto Marini e Martin Soudan. Il film è una produzione canadese, realizzata in collaborazione con partner francesi e spagnoli. Nel cast principale spiccano le interpretazioni di Turlough Convery, affiancato da Benny O. Arthur e Jacqueline Moré.

Le riprese di Wake Up si sono svolte prevalentemente in Canada, sfruttando sia location reali che set appositamente ricostruiti per simulare l’immensità di un grande magazzino. L’ambientazione claustrofobica dei centri commerciali è stata fondamentale per amplificare il senso di smarrimento dei protagonisti: le file interminabili di mobili e i magazzini sotterranei diventano un labirinto visivo dove il pericolo può nascondersi dietro ogni scaffale, rendendo lo spettatore partecipe della medesima angoscia vissuta dai personaggi.

Trama del film Wake Up

Il cuore del racconto batte sulla contrapposizione tra l’idealismo giovanile e la follia violenta. Un gruppo di ragazzi si infiltra nottetempo in un enorme store di arredamento per protestare contro la deforestazione. L’atmosfera iniziale, carica di adrenalina e spirito goliardico tipico delle azioni “da postare”, muta drasticamente quando scoprono di aver attirato l’attenzione di Kevin, la guardia di sicurezza. Quest’ultimo non vede in loro dei semplici manifestanti, ma delle prede da abbattere sistematicamente secondo una logica distorta e spietata.

Senza alcuna via d’uscita e con le comunicazioni isolate, gli attivisti si rendono conto che le armi dell’indignazione digitale nulla possono contro la forza bruta e la conoscenza del territorio del loro aguzzino. La lotta per la sopravvivenza mette a nudo le fragilità del gruppo, costringendo ogni membro a confrontarsi con i propri limiti morali e fisici mentre il negozio, un tempo luogo di consumo e design, diventa una camera della morte asfissiante.

Spoiler finale

Nelle sequenze finali, i superstiti del gruppo riescono a trovare la forza di reagire smettendo di essere prede. Utilizzando gli strumenti e gli stessi spazi del magazzino, riescono a orchestrare una serie di trappole ingegnose per neutralizzare il killer. Dopo un ultimo, brutale scontro corpo a corpo, Kevin viene eliminato. Tuttavia, non c’è una vera vittoria: il film si chiude evidenziando come l’idealismo originale sia stato annientato dalla violenza necessaria per sopravvivere. Chi resta non è più la stessa persona che era entrata nel negozio per “svegliare” il mondo; il trauma ha lasciato segni indelebili che cambieranno radicalmente il loro futuro.

Cast completo del film Wake Up

L’efficacia del film poggia su un gruppo di attori capaci di trasmettere un senso di terrore palpabile: