Sabato 18 aprile si svolge la partita che oppone la Danimarca all’Italia e che è valevole per le Qualificazioni ai Mondiali del 2027. La diretta dell’incontro è garantita su Rai 2.

Danimarca Italia Qualificazioni Mondiali, le Azzurre occupano il terzo posto nella classifica del girone

La partita fra la Danimarca e l’Italia è molto importante e potrebbe essere decisiva per determinare quali squadre riusciranno a qualificarsi al campionato iridato previsto il prossimo anno.

Le Azzurre, guidate da Soncin, occupano, ad oggi, il terzo posto nel Girone A1, a pari punti con la Svezia seconda classificata. Le nostre portacolori, infatti, sono riuscite a collezionare quattro punti, ottenuti dopo una sconfitta, un pareggio ed una convincente vittoria, arrivata pochi giorni fa con il risultato di 6 a 0 in trasferta contro la Serbia.

Nel match di andata, disputato lo scorso marzo, il risultato finale era stato di 1 a 1.

Danimarca Italia Qualificazioni Mondiali, il faccia a faccia si svolge a Copenaghen

L’Italia, con la partita, ha l’occasione di agguantare le danesi, che attualmente si trovano al primo posto con sette punti. In caso di vittoria, dunque, le Azzurre riuscirebbero a raggiungere il primo posto nel girone.

Il fischio di inizio del faccia a faccia è previsto per le ore 15:00. L’appuntamento si svolge presso lo Stadio Parken di Copenaghen, impianto situato nella capitale danese e che è capace di ospitare poco più di 38 mila spettatori.

In televisione, lo scontro fra la Danimarca e l’Italia è visibile, in diretta e in chiaro, su Rai 2. In particolare, la seconda rete della TV di Stato si collega con lo stadio, per un breve collegamento pre-partita, dalle ore 14:50 circa. Alla conduzione di tale spazio, così come di quello che segue il triplice fischio, è guidato da Simona Rolandi ed ha come ospite Fabrizio Tumbarello.

La telecronaca dell’incontro è affidata, come sempre, alla voce di Tiziana Alla, affiancata al commento tecnico da Katia Serra.

Come cambia il palinsesto di Rai 2

A causa della presenza del match fra la Danimarca e l’Italia cambia il consueto palinsesto del sabato di Rai 2. Lo show Playlist con Gabriele Vagnato, Nina Zilli e Federica Gentile ha una durata ridotta, terminando alle 14:50 anziché alle 15:30.

Lo stesso vale per il talk Storie di donne al bivio, eccezionalmente in onda dalle 17:00 e solamente per mezz’ora. Alle 17:30, infine, la linea passa a Top Tutto quanto fa tendenza, che dura appena 40 minuti, fino alle 18:10. Confermati l’approfondimento del TG Sport e il programma di informazione sportivo Dribbling, oltra alla serie FBI nella fascia del preserale.