Il sabato sera televisivo del 18 aprile 2026 si accende con il duello tra i giganti del varietà e del talent show. Su Rai 1 risuonano le note della nostalgia con il grande ritorno di un marchio storico, mentre Canale 5 risponde con la tensione emotiva del serale più seguito d’Italia. Per chi cerca il grande cinema, la serata offre un ventaglio che va dall’animazione per famiglie ai capolavori epici e ai thriller d’autore.
Stasera in TV sabato 18 aprile 2026, Rai
La Rai punta su una miscela di grande spettacolo, azione procedurale e cinema d’impegno:
- Rai 1 – Canzonissima (21:30): la gara canora per eccellenza torna a far sognare il pubblico con una serata evento tra musica, grandi ospiti e coreografie spettacolari.
- Rai 2 – The Rookie (21:20): nuovi casi ad alto rischio per John Nolan e la squadra del LAPD in una Los Angeles sempre più imprevedibile.
- Rai 3 – Il capo perfetto (21:25): Javier Bardem brilla in questa commedia nerissima sull’ambizione e le ipocrisie del mondo del lavoro.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
Il talento è il protagonista assoluto, affiancato da classici della commedia e informazione:
- Rete 4 – Don Camillo e l’onorevole Peppone (21:33): le schermaglie immortali tra Fernandel e Gino Cervi nel cuore dell’Emilia del dopoguerra.
- Canale 5 – Amici di Maria De Filippi (21:30): la corsa verso la vittoria finale si fa serrata. Chi dei giovani talenti dovrà dire addio al sogno stasera?
- Italia 1 – Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo (21:29): divertimento assicurato per i più piccoli con le peripezie del giovane Gru negli scatenati anni ’70.
- La7 – In altre parole (20:35): Massimo Gramellini conduce la sua riflessione settimanale sui fatti del mondo attraverso la cultura e il dibattito.
- Nove – Accordi & disaccordi (21:30): l’approfondimento politico di Luca Sommi con il commento sempre pungente di Marco Travaglio e Andrea Scanzi.
I film di questa sera in TV sabato 18 aprile 2026
Dalle arti marziali ai drammi storici, una selezione cinematografica per ogni gusto:
- Canale 20 – Romeo deve morire (21:10): Jet Li protagonista di un action moderno che fonde arti marziali e colonna sonora hip-hop.
- Iris – Il buio nell’anima (21:14): un’intensa Jodie Foster in cerca di una personale e controversa giustizia tra i vicoli di New York.
- Rai Movie – Medicus (21:10): l’epico viaggio di un giovane medico nel Medioevo, tra fede, scienza e scoperte rivoluzionarie.
- Cielo – Agente 007 – Una cascata di diamanti (21:15): Sean Connery torna nei panni di Bond in una delle missioni più iconiche a Las Vegas.
- Canale 5 (Seconda serata) – La paranza dei bambini (21:00): lo sguardo crudo di Saviano sulla criminalità minorile a Napoli.
I film su Sky sabato 18 aprile 2026
Sky Cinema celebra il mito con titoli che hanno fatto la storia del grande schermo:
- Sky Cinema Uno – I predatori dell’arca perduta (21:15): l’avventura perfetta firmata Spielberg che ha lanciato il mito di Indiana Jones.
- Sky Cinema Action – Troy (21:15): Brad Pitt è Achille nel kolossal che riporta in vita l’Iliade e l’assedio più famoso della storia.
- Sky Cinema Family – Wicked (21:00): le origini della strega di Oz in un musical visivamente abbacinante.
- Sky Cinema Comedy – Benvenuti al Sud (21:00): Claudio Bisio e Alessandro Siani nel remake campione d’incassi che abbatte i pregiudizi tra Nord e Sud.
- Sky Cinema Drama – Babygirl (21:00): Nicole Kidman in un conturbante dramma erotico-psicologico ambientato ai vertici aziendali.