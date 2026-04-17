Stasera in tv sabato 18 aprile 2026
Programmazione Tv

Stasera in TV sabato 18 aprile 2026: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
18 Aprile 2026 3 Minuti di lettura
0 Commenti

Il sabato sera televisivo del 18 aprile 2026 si accende con il duello tra i giganti del varietà e del talent show. Su Rai 1 risuonano le note della nostalgia con il grande ritorno di un marchio storico, mentre Canale 5 risponde con la tensione emotiva del serale più seguito d’Italia. Per chi cerca il grande cinema, la serata offre un ventaglio che va dall’animazione per famiglie ai capolavori epici e ai thriller d’autore.

Stasera in TV sabato 18 aprile 2026, Rai

La Rai punta su una miscela di grande spettacolo, azione procedurale e cinema d’impegno:

  • Rai 1 – Canzonissima (21:30): la gara canora per eccellenza torna a far sognare il pubblico con una serata evento tra musica, grandi ospiti e coreografie spettacolari.
  • Rai 2 – The Rookie (21:20): nuovi casi ad alto rischio per John Nolan e la squadra del LAPD in una Los Angeles sempre più imprevedibile.
  • Rai 3 – Il capo perfetto (21:25): Javier Bardem brilla in questa commedia nerissima sull’ambizione e le ipocrisie del mondo del lavoro.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Il talento è il protagonista assoluto, affiancato da classici della commedia e informazione:

  • Rete 4 – Don Camillo e l’onorevole Peppone (21:33): le schermaglie immortali tra Fernandel e Gino Cervi nel cuore dell’Emilia del dopoguerra.
  • Canale 5 – Amici di Maria De Filippi (21:30): la corsa verso la vittoria finale si fa serrata. Chi dei giovani talenti dovrà dire addio al sogno stasera?
  • Italia 1 – Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo (21:29): divertimento assicurato per i più piccoli con le peripezie del giovane Gru negli scatenati anni ’70.
  • La7 – In altre parole (20:35): Massimo Gramellini conduce la sua riflessione settimanale sui fatti del mondo attraverso la cultura e il dibattito.
  • Nove – Accordi & disaccordi (21:30): l’approfondimento politico di Luca Sommi con il commento sempre pungente di Marco Travaglio e Andrea Scanzi.

I film di questa sera in TV sabato 18 aprile 2026

Dalle arti marziali ai drammi storici, una selezione cinematografica per ogni gusto:

  • Canale 20 – Romeo deve morire (21:10): Jet Li protagonista di un action moderno che fonde arti marziali e colonna sonora hip-hop.
  • Iris – Il buio nell’anima (21:14): un’intensa Jodie Foster in cerca di una personale e controversa giustizia tra i vicoli di New York.
  • Rai Movie – Medicus (21:10): l’epico viaggio di un giovane medico nel Medioevo, tra fede, scienza e scoperte rivoluzionarie.
  • Cielo – Agente 007 – Una cascata di diamanti (21:15): Sean Connery torna nei panni di Bond in una delle missioni più iconiche a Las Vegas.
  • Canale 5 (Seconda serata) – La paranza dei bambini (21:00): lo sguardo crudo di Saviano sulla criminalità minorile a Napoli.

I film su Sky sabato 18 aprile 2026

Sky Cinema celebra il mito con titoli che hanno fatto la storia del grande schermo:

  • Sky Cinema Uno – I predatori dell’arca perduta (21:15): l’avventura perfetta firmata Spielberg che ha lanciato il mito di Indiana Jones.
  • Sky Cinema Action – Troy (21:15): Brad Pitt è Achille nel kolossal che riporta in vita l’Iliade e l’assedio più famoso della storia.
  • Sky Cinema Family – Wicked (21:00): le origini della strega di Oz in un musical visivamente abbacinante.
  • Sky Cinema Comedy – Benvenuti al Sud (21:00): Claudio Bisio e Alessandro Siani nel remake campione d’incassi che abbatte i pregiudizi tra Nord e Sud.
  • Sky Cinema Drama – Babygirl (21:00): Nicole Kidman in un conturbante dramma erotico-psicologico ambientato ai vertici aziendali.

Tags:

Condividi Articolo

Seguimi Scritto Da

Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

Other Articles

Maridacaterini.it è una testata giornalistica iscritta al registro della stampa del tribunale di Roma, al numero 187/2015 – P.Iva 05263700659. Marida Caterini è una giornalista, esperta di spettacoli, in particolare di programmi TV. Maridacaterini.it la TV e non solo…’
Facebook Youtube Instagram

maridacaterini.it © 2023. All Rights Reserved.