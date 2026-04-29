Mercoledì 29 aprile arriva, nei cinema italiani, Il Diavolo Veste Prada 2. Si tratta del sequel della celebre pellicola che, nel 2006, ha incassato ben 325 milioni di dollari, divenendo un cult del cinema internazionale.

Il Diavolo Veste Prada 2, regista e dove è girata

Il Diavolo Veste Prada 2 è una realizzazione originale delle società Wendy Finerman Productions e Sunswept Entertainment. Proprio come nel primo capitolo, la sceneggiatura è scritta da Aline Brosh McKenna e la regia è di David Frankel.

Il film ha una durata di circa due ore e vanta, nel cast, svariate novità. Ai confermati Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci si aggiungono le new entry Justin Theroux (Zoolander, Joker), Lucy Lu (Elementary, Ally McBeal) e Kenneth Branagh (Tenet, Oppenheimer).

Le riprese si sono concentrate in varie località di New York. Inoltre, si sono svolte anche a Milano, durante la Settimana della Moda di Milano. Attesi, poi, dei cameo di Lady Gaga e della stilista Donatella Versace.

Il Diavolo Veste Prada 2, la trama

Nel corso de Il Diavolo Veste Prada 2 ritroviamo, al centro della narrazione, Miranda Priestly. Cinica direttrice della rivista Runway, è costretta a fare i conti con il mondo che cambia intorno a lei. Il giornale, infatti, è in crisi: le vendite delle riviste cartacee hanno avuto un enorme calo, così come i budget a disposizione delle redazioni.

Miranda prova a stare al passo con i tempi, ma non accetta di buon grado le novità. Nonostante tutto, comunque, la protagonista è riuscita a difendere il suo status ed è oramai prossima ad ottenere un nuovo ruolo in una società decisamente molto importante. Un imprevisto, però, rischia di far saltare i suoi piani.

Spoiler finale

Nel nuovo capitolo de Il Diavolo Veste Prada, Miranda Priestly, per salvare la promozione e Runway, decide di affidarsi ad una vecchia conoscenza. Stiamo parlando di Andy Sachs, nel frattempo divenuta una pluripremiata giornalista, rimasta tuttavia senza un’occupazione. Ben presto, infine, torna centrale anche Emily Charlton, ex assistente di Miranda e attualmente sotto contratto con Dior.

Il Diavolo Veste Prada 2, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi interpretati durante il sequel de Il Diavolo Veste Prada.