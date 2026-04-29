Siamo Danza Rai 1
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Siamo Danza: il grande evento internazionale su Rai 1 per la Giornata della Danza

Stefano Della Felce
29 Aprile 2026 2 Minuti di lettura
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Mercoledì 29 aprile 2026, in occasione della celebrazione mondiale della Giornata Internazionale della Danza, lo splendido scenario del Teatro Massimo di Palermo si trasforma nel palcoscenico d’eccezione per Siamo Danza. Lo show, trasmesso in prima serata su Rai 1, si avvale della prestigiosa direzione artistica di Eleonora Abbagnato. A guidare il pubblico in questo viaggio emozionale troviamo la narrazione appassionata di Beppe Fiorello, incaricato di celebrare il movimento come linguaggio universale capace di abbattere ogni barriera. La serata promette un intreccio unico tra la purezza tecnica del repertorio classico e le avanguardie più audaci della danza contemporanea.

Il palco del Teatro Massimo per Siamo Danza

Il grande spettacolo di Siamo Danza su Rai 1 tra musica e ospiti d’onore

Accanto alla conduzione narrativa di Fiorello, lo spettacolo vanta la partecipazione carismatica di Anna Ferzetti e Noemi, arricchendo il programma con un parterre di ospiti musicali di altissimo profilo. Sul palco si alternano infatti icone della canzone d’autore italiana come Claudio Baglioni, Fiorella Mannoia, Giuliano Sangiorgi, Raf e Dardust, i quali offrono nuove interpretazioni dei loro brani per accompagnare le coreografie. Il divertimento trova spazio grazie alle incursioni comiche della coppia composta da Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, capaci di smorzare la solennità dell’evento con ironia. Tuttavia, il nucleo centrale della serata risiede nell’eccellenza coreutica: Eleonora Abbagnato calca nuovamente le scene insieme a Nikita Perotti e si cimenta in un inedito e sensuale tango con Samuel Peron, regalando un momento di rara intensità interpretativa.

L’integrazione tra le diverse forme d’arte trasforma lo studio televisivo in un laboratorio creativo dove la musica pop si fonde con il rigore dei passi di danza. Questo connubio permette di avvicinare il grande pubblico televisivo a un’arte spesso considerata d’élite, mostrandone la forza comunicativa e la capacità di raccontare storie profonde attraverso il solo utilizzo del corpo e del ritmo.

L'étoile Eleonora Abbagnato durante lo show Siamo Danza

Le stelle internazionali: il cast d’eccellenza

Il cast dei danzatori coinvolti rappresenta il vertice assoluto delle istituzioni coreutiche mondiali. Gli spettatori hanno il privilegio di ammirare stelle del calibro di Alice Mariani (rappresentante del Teatro alla Scala), Salvatore Manzo del Teatro di San Carlo e Michele Satriano del Teatro dell’Opera di Roma. A dare lustro internazionale alla serata intervengono talenti straordinari come Giorgi Potskhishvili, Friedemann Vogel, Paul Marque e Madeline Woo, ognuno portatore di una scuola e di uno stile differente.

In conclusione, l’evento televisivo, prodotto da FRIENDSTV in collaborazione con Rai Cultura, si configura come un tributo corale alla bellezza del gesto plastico e alla potenza del talento artistico. Lo show non si limita a mostrare la perfezione tecnica, ma scava nell’anima dei performer per restituire un’immagine della danza che sia, prima di tutto, emozione pura e condivisa.

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Stefano Della Felce

Sono un grande appassionato di tv, seguo di tutto indistintamente, amo i dibattiti politici ed i programmi di informazione, ma non disdegno il gossip.

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