Regia, produzione e protagonisti del film 100 Preludi

La pellicola si avvale della visione artistica di Alessandra Pescetta, che cura sia la regia che la sceneggiatura, imprimendo al racconto un’impronta stilistica originale e minimalista. Prodotto da Revok Film nel 2023, questo lungometraggio drammatico si distingue per l’attenzione millimetrica ai silenzi e alle sfumature emotive della narrazione.

La protagonista è interpretata dalla talentuosa violoncellista Erica Piccotti, che presta il proprio volto e la propria tecnica strumentale a Mara. Accanto a lei troviamo Giovanni Calcagno, che interpreta con grande intensità il severo Maestro, e Margherita Fortini in una partecipazione che arricchisce il quadro dei comprimari.

Dove è stato girato il film?

Le riprese di 100 Preludi si sono svolte prevalentemente in Italia, valorizzando location che riflettono la tensione interiore della protagonista:

Ferrara : le strade del centro storico, i suoi edifici rinascimentali e gli angoli più suggestivi legati alla vita universitaria forniscono lo sfondo ideale alla vicenda.

: le strade del centro storico, i suoi edifici rinascimentali e gli angoli più suggestivi legati alla vita universitaria forniscono lo sfondo ideale alla vicenda. Interni domestici : la casa di Mara diventa uno spazio scenico fondamentale, evolvendosi insieme alla sua scelta di spogliare l’ambiente di ogni oggetto inutile.

: la casa di Mara diventa uno spazio scenico fondamentale, evolvendosi insieme alla sua scelta di spogliare l’ambiente di ogni oggetto inutile. Spazi musicali: conservatori e sale prova appaiono come luoghi di formazione e, successivamente, di scontro ideologico.

L’atmosfera generale appare rigorosa e priva di fronzoli, specchiando perfettamente il cammino di rinascita della musicista.

Trama dettagliata del film 100 Preludi

Mara giunge a Ferrara carica di speranze e determinazione, con l’unico scopo di eccellere nello studio del violoncello. La scelta di frequentare il corso di un docente spietato nasce dal desiderio di non ammettere debolezze nel proprio percorso di crescita. Purtroppo, la pressione costante e la totale assenza di empatia da parte dell’uomo iniziano a logorare la sicurezza della ragazza, che percepisce la musica non più come un piacere, ma come un obbligo opprimente.

La morte di una figura cara funge da detonatore per una crisi già latente. Mara decide di rinchiudersi tra le mura di casa, rinnegando le convenzioni sociali e il consumismo moderno. La riduzione drastica dei propri averi a soli 100 oggetti materiali diventa una forma di autodisciplina spirituale. In questo vuoto fisico, la protagonista ritrova il coraggio di imbracciare nuovamente il suo strumento, trasformando il dolore e la solitudine in una composizione musicale inedita e vibrante, capace di liberarla dai pesanti giudizi del passato.

Spoiler finale: la rinascita artistica

Nel finale della pellicola, Mara porta a compimento una composizione straordinaria che racchiude l’intero spettro della sua sofferenza e della sua ritrovata libertà. L’opera musicale che scaturisce da questo esperimento esistenziale simboleggia una rinascita completa: un’esecuzione intensa, estremamente personale e finalmente slegata dalle aspettative accademiche e sociali. Sebbene la ragazza scelga di non tornare alla frenetica quotidianità precedente, Mara conquista un nuovo equilibrio, costruendo un’identità artistica più autentica, consapevole e profondamente libera.

Cast completo del film 100 Preludi

L’opera vanta un cast selezionato con cura per garantire il massimo realismo alle sequenze musicali: