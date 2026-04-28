Misericordia rappresenta un’opera cinematografica potente e viscerale, trasmessa su Rai 5 e diretta dalla sapiente mano di Emma Dante. La pellicola immerge lo spettatore in una Sicilia remota, sospesa in un limbo atemporale tra la cruda realtà e il mito arcaico. La narrazione si sviluppa attorno alla figura di Arturo, un giovane che convive con gravi disabilità fisiche e psichiche, accudito con amorevole dedizione da tre prostitute che condividono una precaria esistenza in un agglomerato di baracche lambite dal mare.

Questo microcosmo ai margini della società subisce il dominio incontrastato di Polifemo, il genitore violento di Arturo nonché spietato protettore delle donne. L’uomo incarna un potere brutale e oppressivo, retaggio di una cultura patriarcale distruttiva. Nonostante la miseria opprimente, la paura costante e la violenza che permea ogni fibra del loro quotidiano, le tre protagoniste — Betta, Nuccia e Anna — lottano con ogni energia per offrire al ragazzo una speranza di futuro. Il lungometraggio si configura come una favola nera, un racconto simbolico che esalta la resilienza femminile e la sacralità della cura in un contesto di estrema crudeltà.

Regia, produzione e protagonisti del film Misericordia

La regia di questa straordinaria opera è firmata da Emma Dante, che ha curato anche il soggetto e collaborato alla sceneggiatura insieme a Elena Stancanelli e Giorgio Vasta. La produzione vanta la collaborazione di Rosamont, Rai Cinema, il Ministero della Cultura (MiC) e il Fondo Audiovisivo FVG. Presentato nel 2023, il film ha una durata di 95 minuti che mantengono costante l’attenzione dello spettatore attraverso un’estetica cruda e poetica allo stesso tempo.

Nel ruolo del giovane Arturo spicca il talento di Simone Zambelli, la cui interpretazione corporea risulta straordinariamente efficace. Il cast femminile vede protagoniste Simona Malato (Betta), Tiziana Cuticchio (Nuccia) e Milena Catalano (Anna). Il ruolo dell’antagonista Polifemo è affidato a un intenso Fabrizio Ferracane, mentre Carmine Maringola interpreta Enzo, completando un mosaico di attori perfettamente calati nella realtà siciliana.

Le location: dove è stato girato il film?

L’ambientazione gioca un ruolo cruciale nella pellicola, diventando un elemento narrativo che amplifica il dramma dei protagonisti. Il film Misericordia ha trovato i suoi scenari naturali in:

Sicilia : le riprese hanno interessato un borgo marinaro ricostruito con estremo realismo tra pietre grezze, baracche fatiscenti e accumuli di detriti, evocando un senso di decadenza profonda.

: le riprese hanno interessato un borgo marinaro ricostruito con estremo realismo tra pietre grezze, baracche fatiscenti e accumuli di detriti, evocando un senso di decadenza profonda. Ambienti costieri : la vicinanza del mare aperto contribuisce a creare quell’atmosfera arcaica e mitologica cercata dalla regista.

: la vicinanza del mare aperto contribuisce a creare quell’atmosfera arcaica e mitologica cercata dalla regista. Luoghi selvaggi: la natura incontaminata circonda l’insediamento, sottolineando l’isolamento dei personaggi dal resto del mondo civilizzato.

Trama dettagliata del film Misericordia

In una terra aspra e dimenticata, sorge un piccolo villaggio di lamiera dove un gruppo di donne vive di stenti: durante le ore di luce intrecciano fili di lana lavorando a maglia, mentre al calare del sole offrono i propri corpi ai passanti. In questo limbo sociale cresce Arturo, un ragazzo che possiede la purezza degli innocenti nonostante i limiti imposti dalla sua condizione. Le donne lo considerano un figlio collettivo, proteggendolo dalle insidie di un mondo che non perdona la debolezza.

L’ombra che oscura la loro esistenza è quella di Polifemo. L’uomo, accecato da una rabbia primordiale, ha causato in passato la morte della madre di Arturo e continua a considerare il figlio come un peso inutile, sfogando la propria frustrazione sulle donne attraverso vessazioni costanti. L’arrivo della giovane Anna, ancora non contaminata dalla rassegnazione, funge da catalizzatore: la sua presenza rompe il precario equilibrio del gruppo, spingendo le compagne a compiere scelte coraggiose per sottrarre Arturo a un destino di inevitabile rovina e violenza.

Spoiler finale: un coro di forza femminile

Nel finale travolgente, la brutalità di Polifemo esplode in tutta la sua ferocia, portando lo scontro con le donne a un punto di non ritorno. Le protagoniste si uniscono in una sorta di coro tragico greco, trovando nella solidarietà reciproca la forza necessaria per contrastare il loro aguzzino. Sebbene la pellicola non conceda un lieto fine convenzionale e rassicurante, l’immagine conclusiva trasmette una consapevolezza profondissima: l’innocenza di Arturo, seppur fragile, viene salvata dal sacrificio e dalla volontà indomita delle donne, che si ergono a baluardo contro la barbarie dominante.

Cast completo del film Misericordia

L’opera si avvale di un gruppo di interpreti di alto livello, molti dei quali provenienti dal teatro, per restituire la fisicità richiesta dalla regia di Emma Dante: