Il caffè della pazza gioia è un film dramedy disponibile su Netflix che racconta la storia di una donna di 49 anni che si sente invisibile nella sua vita quotidiana. Con i figli ormai adulti, un lavoro stagnante e un matrimonio che non le somiglia più, Agneta decide di rompere la routine e partire per la Francia, dove crede di lavorare come au pair.

Quello che trova, però, è tutt’altro: un anziano eccentrico, un malinteso gigantesco e una nuova possibilità di riscoprire sé stessa.

Regia, produzione e protagonisti del film Il caffè della pazza gioia

Il film è diretto da Johanna Runevad, con una sceneggiatura firmata da Emma Hamberg, Isabel Nylund e Johanna Runevad.

La produzione è europea e ha come come protagonisti Eva Melander, Claes Månsson e Jérémie Covillault.

Dove è stato girato?

Il film è stato girato tra Svezia e Francia, sfruttando:

Stoccolma e zone urbane svedesi

e zone urbane svedesi paesaggi francesi , tra case di campagna e quartieri residenziali

, tra case di campagna e quartieri residenziali ambienti interni, fondamentali per raccontare la trasformazione emotiva di Agneta

Trama del film Il caffè della pazza gioia

Agneta ha appena compiuto 49 anni e si sente invisibile. I figli sono ormai fuori casa, il lavoro all’ufficio del traffico è monotono e suo marito ha trovato un nuovo senso della vita tra bagni ghiacciati e hobby costosi.

In un momento di crisi, Agneta decide di scappare dalla routine e accetta un lavoro come au pair in Francia. Ma quando arriva scopre che il ragazzo da accudire non è un giovane studente, bensì Einar, un anziano eccentrico e imprevedibile.

Il malinteso dà inizio a un rapporto complicato e sorprendente che costringe Agneta a rimettere in discussione tutto ciò che credeva di sapere su sé stessa, sulla libertà e sulla vita che desidera davvero.

Spoiler finale

Nel finale, Agneta comprende che la sua fuga non era un errore, ma un atto di coraggio. Il rapporto con Einar diventa una spinta verso la rinascita personale, mentre la Francia le offre lo spazio per ritrovare la propria identità.

La donna decide di non tornare alla vita di prima: sceglie sé stessa, la sua autonomia e una nuova visione della felicità, finalmente libera dalle aspettative degli altri.

Cast completo del film Il caffè della pazza gioia

Il cast unisce interpreti svedesi e francesi, creando un ensemble che valorizza il tono intimo e ironico del film.

Ecco tutti gli attori e i rispettivi personaggi: