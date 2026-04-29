Tra duelli al sole, inseguimenti tra le valli e un’estetica che richiama la frontiera americana, la pellicola fonde il melodramma con la tensione morale, raccontando un’Italia rurale inedita, selvaggia e dominata da leggi arcaiche.

Regia, produzione e protagonisti del film Testa o croce

La direzione di questo progetto ambizioso è affidata al duo composto da Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, cineasti già noti per la loro capacità di trasformare il folklore in racconto epico. La sceneggiatura è frutto della collaborazione tra i registi e Carlo Salsa.

La produzione italiana vanta un cast di caratura internazionale. La protagonista femminile è Nadia Tereszkiewicz, affiancata dal carismatico Alessandro Borghi. A dare un tocco di leggenda alla pellicola interviene l’attore statunitense John C. Reilly, che presta il volto a una figura iconica della storia del West.

Dove è stato girato? Le location italiane

Nonostante l’immaginario da frontiera, il film è stato girato interamente in Italia. Le location rurali sono state selezionate per ricreare l’atmosfera dell’inizio del Novecento, evocando allo stesso tempo i grandi spazi del cinema americano:

Borghi dell’Italia centrale , con le loro pietre grezze e architetture storiche.

, con le loro pietre grezze e architetture storiche. Aree naturali incontaminate , tra valli e altipiani che ricordano i canyon d’oltreoceano.

, tra valli e altipiani che ricordano i canyon d’oltreoceano. Campagne del viterbese, territorio fondamentale per rappresentare la vita dei butteri.

Trama completa del film Testa o croce

All’alba del secolo scorso, il leggendario Wild West Show di Buffalo Bill sbarca in Italia, portando con sé polvere, spari e il mito della libertà americana. Questo spettacolo esotico affascina profondamente Rosa, una giovane donna vittima di un matrimonio violento e oppressivo con un ricco quanto spietato proprietario terriero.

Durante una celebre sfida tra i cowboy d’oltreoceano e i butteri locali, il temerario ciclista Santino riesce a sconfiggere gli americani, scatenando un moto di orgoglio popolare ma anche tensioni sotterranee. In questo clima incandescente, Rosa decide di ribellarsi alle violenze del marito: lo uccide e fugge insieme a Santino. Tuttavia, il padre della vittima, accecato dal desiderio di vendetta, dichiara Santino colpevole del delitto e pone una taglia sulla sua testa. Inizia così una fuga disperata che porta ad incroci di destini di ribelli, cacciatori di taglie e dello stesso Buffalo Bill.

Spoiler finale: un destino segnato

La fuga di Rosa e Santino si trasforma in una logorante corsa contro il tempo e la giustizia sommaria. La verità sull’omicidio, commesso in realtà da Rosa per legittima difesa, rimane sepolta mentre la taglia attira inseguitori pronti a tutto. Il sogno di libertà dei due amanti si infrange contro una realtà dove la giustizia è al soldo dei potenti.

Il finale, dal sapore amaro e malinconico, ricalca la struttura delle ballate popolari: il destino dei protagonisti sembra scivolare via come se fosse stato deciso da un lancio di moneta. La tragedia consumata tra i boschi lascia aperta una riflessione sulla fragilità dei vinti e sull’impossibilità di sfuggire a un sistema che ha già scritto la propria sentenza.

Cast completo del film Testa o croce

L’ensemble degli interpreti mescola attori pluripremiati e volti caratteristici del cinema d’autore: