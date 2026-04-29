Testa o croce film Sky Cinema Uno
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Testa o croce: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Sky Cinema Uno

Beatrice Martini
29 Aprile 2026 3 Minuti di lettura
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Testa o croce è un film audace che reinventa il genere western traslandolo nell’Italia postunitaria, trasmesso in esclusiva su Sky Cinema Uno. Il film mette in scena la fuga disperata di due giovani amanti, travolti dalle conseguenze di un omicidio che scatena una caccia all’uomo senza sosta, dove il confine tra verità e menzogna si fa sempre più labile.

Tra duelli al sole, inseguimenti tra le valli e un’estetica che richiama la frontiera americana, la pellicola fonde il melodramma con la tensione morale, raccontando un’Italia rurale inedita, selvaggia e dominata da leggi arcaiche.

Il cast principale del film western Testa o croce

Regia, produzione e protagonisti del film Testa o croce

La direzione di questo progetto ambizioso è affidata al duo composto da Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, cineasti già noti per la loro capacità di trasformare il folklore in racconto epico. La sceneggiatura è frutto della collaborazione tra i registi e Carlo Salsa.

La produzione italiana vanta un cast di caratura internazionale. La protagonista femminile è Nadia Tereszkiewicz, affiancata dal carismatico Alessandro Borghi. A dare un tocco di leggenda alla pellicola interviene l’attore statunitense John C. Reilly, che presta il volto a una figura iconica della storia del West.

Dove è stato girato? Le location italiane

Nonostante l’immaginario da frontiera, il film è stato girato interamente in Italia. Le location rurali sono state selezionate per ricreare l’atmosfera dell’inizio del Novecento, evocando allo stesso tempo i grandi spazi del cinema americano:

  • Borghi dell’Italia centrale, con le loro pietre grezze e architetture storiche.
  • Aree naturali incontaminate, tra valli e altipiani che ricordano i canyon d’oltreoceano.
  • Campagne del viterbese, territorio fondamentale per rappresentare la vita dei butteri.

Set cinematografico rurale in Italia

Trama completa del film Testa o croce

All’alba del secolo scorso, il leggendario Wild West Show di Buffalo Bill sbarca in Italia, portando con sé polvere, spari e il mito della libertà americana. Questo spettacolo esotico affascina profondamente Rosa, una giovane donna vittima di un matrimonio violento e oppressivo con un ricco quanto spietato proprietario terriero.

Durante una celebre sfida tra i cowboy d’oltreoceano e i butteri locali, il temerario ciclista Santino riesce a sconfiggere gli americani, scatenando un moto di orgoglio popolare ma anche tensioni sotterranee. In questo clima incandescente, Rosa decide di ribellarsi alle violenze del marito: lo uccide e fugge insieme a Santino. Tuttavia, il padre della vittima, accecato dal desiderio di vendetta, dichiara Santino colpevole del delitto e pone una taglia sulla sua testa. Inizia così una fuga disperata che porta ad incroci di destini di ribelli, cacciatori di taglie e dello stesso Buffalo Bill.

Spoiler finale: un destino segnato

La fuga di Rosa e Santino si trasforma in una logorante corsa contro il tempo e la giustizia sommaria. La verità sull’omicidio, commesso in realtà da Rosa per legittima difesa, rimane sepolta mentre la taglia attira inseguitori pronti a tutto. Il sogno di libertà dei due amanti si infrange contro una realtà dove la giustizia è al soldo dei potenti.

Il finale, dal sapore amaro e malinconico, ricalca la struttura delle ballate popolari: il destino dei protagonisti sembra scivolare via come se fosse stato deciso da un lancio di moneta. La tragedia consumata tra i boschi lascia aperta una riflessione sulla fragilità dei vinti e sull’impossibilità di sfuggire a un sistema che ha già scritto la propria sentenza.

Confronto tra i personaggi di Testa o croce

Cast completo del film Testa o croce

L’ensemble degli interpreti mescola attori pluripremiati e volti caratteristici del cinema d’autore:

  • Nadia Tereszkiewicz: Rosa
  • Alessandro Borghi: Santino
  • John C. Reilly: Buffalo Bill
  • Peter Lanzani: Capo ribelle
  • Mirko Artuso: Ercole Rupè
  • Gianni Garko: Signor Rupè

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Appasioonata di gialli, di serie televisive e di film d'azione. Giornalista con la passione dell'investigatrice privata.

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