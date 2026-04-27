Lunedì 27 aprile prende il via la puntata Gioia e tensioni di Melek Il coraggio di una madre. L’appuntamento è proposto, in prima visione su Real Time, dalle ore 21:25 circa.

Melek Il coraggio di una madre Gioia e tensioni, regista e dove è girata

Realizzata dalla società Us Yapim, la sceneggiatura della soap è firmata da Nilufer Ozçelik e Berfu Ergenekon. La regia, invece, è curata da Cem Akyoldas, Celil Murat Sari e Gunay Gunaydin.

La soap è originaria della Turchia, paese nel quale si sono svolte le riprese e dove ha debuttato nel 2019 con il titolo originale Benim Adim Melek. Quella di oggi è la nona puntata ed ha una durata, proprio come le altre, di circa due ore e mezza.

Gli appuntamenti, oltre che in televisione, sono trasmessi anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Discovery+. Qui, gli episodi sono rilasciati con una settimana di anticipo rispetto alla messa in onda televisiva.

Melek Il coraggio di una madre Gioia e tensioni, la trama

Durante l’appuntamento denominato Gioia e tensioni di Melek Il coraggio di una madre, Mithat riceve una telefonata destinata ad avere gravi conseguenze. L’uomo, infatti, viene a scoprire che la sorella deve iniziare immediatamente la cura contro il cancro. Non appena apprende tale fatto, Mithat cambia idea e si convince della necessità di portare avanti la denuncia nei confronti di Alpay.

Quest’ultimo, intanto, è in compagnia di Funda, che lo ha aiutato a fuggire dalla polizia. Mentre la donna è agitata, convinta di essere in pericolo, Alpay mostra tranquillità, convinto di poter contare sull’aiuto di Mithat.

Spoiler finale

Durante l’episodio Gioia e tensioni, la famiglia Karadag si gode il ritorno del piccolo Seyit Alì, sano e salvo dopo il rapimento del papà. Non tutti, però, sono soddisfatti: Kerem, figlio di Melek, intende vendicarsi. Accecato dalla rabbia, cerca in tutti i modi di venire a conoscenza del luogo in cui si nasconde Alpay. Infine, sia Kerem che Defne si preparano per affrontare il primo giorno di scuola.

Melek Il coraggio di una madre Gioia e tensioni, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Melek Il coraggio di una madre.