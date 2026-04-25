La domenica sera televisiva si conferma il regno indiscusso dell’approfondimento giornalistico e dei grandi talk show di qualità. Tra le inchieste che scavano senza sosta nella realtà del Paese e il ritorno della comicità d’autore, c’è ampio spazio per una proposta cinematografica che stasera tocca vette di assoluto prestigio, oscillando tra capolavori del Neorealismo e cult intramontabili di Hollywood. Per non perdere nemmeno un istante delle dirette e accedere a contenuti esclusivi, il punto di riferimento principale resta il portale Rai 1, che apre la serata con la serialità d’autore ambientata tra i suggestivi scorci della costiera campana.

La prima serata delle reti Rai

Su Rai 1 la serata inizia alle 21:30 con la serie Roberta Valente – Notaio in Sorrento (Voto: 2.0/5), che prosegue il suo racconto tra complessi intrighi legali e passioni mediterranee. Se preferite l’azione procedurale tipica della scuola americana, Rai 2 propone alle 21:00 un nuovo episodio di N.C.I.S. (Voto: 3.5/5), carico di suspense e adrenalina. Rai 3 affida invece la sua prima serata all’informazione d’assalto di Report: a partire dalle 20:30, Sigfrido Ranucci presenta nuove scottanti inchieste focalizzate sui temi più caldi dell’economia e della politica nazionale, garantendo un’analisi puntuale e coraggiosa dei fatti di attualità.

Show e informazione su Mediaset, La7 e Nove

Sulle reti Mediaset, la domenica su Canale 5 è all’insegna del puro divertimento con Zelig On alle 21:24. Sul palco più iconico della comicità italiana si alternano nuovi talenti emergenti e veterani della risata per una serata di assoluto relax. Italia 1 punta invece sul cinema d’azione muscolare con Nella tana dei lupi alle 21:19 (Voto: 3.5/5), un adrenalinico faccia a faccia tra una squadra d’élite dello sceriffo e una banda di rapinatori professionisti. Per chi cerca l’approfondimento politico più acceso, Mario Giordano su Rete 4 accende i riflettori con Fuori dal coro (21:32), mentre La7 risponde con l’attualità quotidiana di In Onda alle 20:35. Sul Nove, l’appuntamento imperdibile è con Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa alle 20:00, spazio dedicato a interviste esclusive con i grandi nomi della cultura e dello spettacolo mondiale.

Cinema e Cult: cosa scegliere stasera

La selezione di film per questa sera appare particolarmente ricca e variegata, capace di soddisfare ogni gusto. Gli amanti del cinema d’autore non possono assolutamente perdere su Rai Movie alle 21:24 il capolavoro assoluto di Roberto Rossellini, Roma città aperta (Voto: 4.0/5), opera simbolo del Neorealismo mondiale. Su Iris, invece, Denzel Washington trascina lo spettatore nel thriller soprannaturale Il tocco del male (Voto: 3.5/5) alle 21:14. Se cercate grandi emozioni e riflessioni pedagogiche, La7d propone l’intramontabile L’attimo fuggente (Voto: 4.0/5), con uno straordinario Robin Williams. Per chi predilige l’azione mista ai sentimenti, su Venti troviamo Danny The Dog (Voto: 3.5/5) con Jet Li e Morgan Freeman. Segnaliamo inoltre il debutto su TV8 del programma Foodish alle 21:45 in Prima Tv, mentre su La5 va in onda il discusso dramma erotico Cinquanta sfumature di grigio (Voto: 2.1/5).

La proposta Sky Cinema

Il pacchetto Sky offre una scelta vastissima per chi cerca qualità e intrattenimento domestico. Su Sky Cinema Action spicca il cult fantascientifico definitivo, Blade Runner: Director’s Cut (Voto: 4.0/5), diretto da Ridley Scott. Per una serata dedicata ai più piccoli, Sky Cinema Family propone la magia di Inkheart – La leggenda di Cuore d’inchiostro (Voto: 3.1/5). Da non sottovalutare anche la proposta di Sky Cinema Uno, che alle 21:00 trasmette Venom: La furia di Carnage (Voto: 3.6/5), sequel ideale per gli appassionati dei cinecomic Marvel dai toni più oscuri e dissacranti.