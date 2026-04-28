Il mercoledì sera si accende con una programmazione vibrante che pone al centro il talento artistico, la musica e la preziosa memoria storica. Mentre le piazze italiane si preparano all’estate con i primi grandi eventi musicali dal vivo, il piccolo schermo propone un viaggio che spazia dalle atmosfere del pop contemporaneo ai ritratti d’autore dedicati ai grandi protagonisti della nostra cultura. Potete scoprire ogni dettaglio della programmazione partendo dal portale Rai 1, che stasera dedica la sua prestigiosa prima serata all’eleganza e alla forza della danza internazionale.

Stasera in TV mercoledì 29 aprile 2026: la prima serata delle reti Rai tra arte e cronaca

Su Rai 1 alle 21:30 l’appuntamento celebra l’eccellenza con Siamo Danza, uno show che onora l’arte del movimento attraverso performance mozzafiato e ospiti di fama mondiale. Se cercate invece emozioni profonde e storie di riscatto sociale, Rai 2 propone alle 21:20 i nuovi episodi di Mare fuori (Voto: 3.5/5), la serie fenomeno che continua a incantare il pubblico di ogni età. Come ogni mercoledì, Rai 3 affida la conduzione a Federica Sciarelli con Chi L’Ha Visto? (21:15), punto di riferimento imprescindibile per la ricerca di persone scomparse e l’analisi dettagliata dei più oscuri misteri di cronaca nera.

Show, Musica e Documentari su Mediaset, La7 e Nove

La musica domina la scena su Canale 5: alle 21:20 va in onda in Prima Tv l’attesissimo Tim Battiti Live Spring, l’occasione perfetta per respirare l’energia delle hit radiofoniche del momento. Per chi preferisce l’azione pura, Italia 1 punta sul film Operazione Kandahar (21:28 – Voto: 3.4/5) con Gerard Butler impegnato in una missione ad alto rischio. Su Rete 4 prosegue l’analisi dei fatti del giorno con l’approfondimento politico di Realpolitik (21:32).

La7 propone una serata di grande fascino narrativo con Una giornata particolare (21:15), dove Aldo Cazzullo guida i telespettatori in Prima Tv alla scoperta della vita e della straordinaria carriera di un’icona come Gino Paoli. Su TV8 torna la sfida culinaria con Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (21:40), mentre sul canale Nove la comicità occupa il palco con lo spettacolo Ma… diamoci del tu… da Basilea (21:30).

Stasera in TV mercoledì 29 aprile 2026: cinema e cult tra le scelte di stasera

Per gli amanti del grande schermo, la scelta risulta vastissima. Iris propone un classico intramontabile del cinema giudiziario, Codice d’onore (21:13 – Voto: 3.7/5) con le interpretazioni magistrali di Tom Cruise e Jack Nicholson. Su Rai Movie troviamo invece l’opera di Sofia Coppola, Priscilla (21:10 – Voto: 3.3/5), che racconta con delicatezza il lato nascosto del mito di Elvis Presley. Per chi cerca adrenalina pura, sul canale Venti va in onda Arma letale 2 (Voto: 3.6/5), mentre Canale 20 punta sulla magia e l’illusione di Now You See Me 2 (Voto: 3.4/5).

Da non perdere su La5 la Prima Tv della commedia romantica E’ complicato (Voto: 3.3/5) con Meryl Streep e Alec Baldwin alle prese con una complicata gestione familiare. Se avete voglia di un tuffo nel passato del western italiano, sul Nove in seconda serata brilla la storica coppia composta da Bud Spencer e Terence Hill in Dio perdona… io no! (Voto: 3.1/5), presentato stasera in Prima Tv per la gioia degli appassionati del genere.

La proposta Sky Cinema

Le reti Sky offrono una selezione di altissimo livello per chiudere la serata in bellezza. Su Sky Cinema Uno domina il mistero con Cena con delitto – Knives Out (Voto: 3.9/5), un giallo moderno caratterizzato da un cast stellare e una trama imprevedibile. Se cercate emozioni profonde, Sky Cinema Drama propone Collateral Beauty (Voto: 3.6/5), mentre per gli appassionati di storie di frontiera e tensione, Sky Cinema Action trasmette Soldado (Voto: 3.4/5), il teso sequel di Sicario.