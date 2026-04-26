Domenica 26 aprile si celebra il 40° anniversario del Disastro di Chernobyl e, per l’occasione, svariate reti hanno predisposto una programmazione tv ad hoc. Da Mediaset a La7, di seguito vi sveliamo tutti gli speciali.

Disastro Chernobyl 40° anniversario programmazione tv, il palinsesto della Rai

Numerosi sono gli speciali previsti, in primis, sulla Rai. Sulla all news Rai News 24, Marco Dedola guida lo Speciale Chernobyl, in diretta dal Museo Enrico Fermi. Su Rai 2, alle 18:00, Tg2 Dossier propone il reportage Ritorno a Chernobyl, realizzato dagli inviati Vincenzo Frenda e Ivo Bonato proprio nei luoghi in cui si è verificata la strage.

Su Rai Storia, dalle 19:30, sono ricostruiti quei drammatici giorni mediante l’archivio delle Teche Rai. Focus sulla tragedia nucleare anche nella puntata di Passato e Presente di Paolo Mieli, in onda il 27 aprile alle 13:15 su Rai 3 e riproposto alle 20:30 su Rai Storia. In streaming, su Rai Play, è disponibile alla visione Chernobyl: l’incubo sospeso nel tempo, realizzato con una preziosa selezione di filmati d’archivio, raccontati dalle voci di alcuni grandi giornalisti italiani, come Sergio Zavoli, Enzo Biagi e Piero Angela.

Documentario in prima visione su Rete 4

Per quel che concerne Mediaset, il ricordo del Disastro di Chernobyl in occasione del 40° anniversario è affidato a Rete 4. Dalle ore 17:20, fino alle 19:00 circa, è possibile vedere, in prima visione, Fuga da Chernobyl: le 48 ore che cambiarono il mondo. Nel documentario, trasmesso anche in streaming e on demand, sono ricostruite le drammatiche ore nelle quali si è consumata la tragedia, che ha causato migliaia di vittime. Durante la produzione è dato spazio alle voci dei testimoni, nel ricordo anche dei primi, eroici soccorritori che hanno dato la vita per cercare di salvare il maggior numero di residenti.

Su Focus, dalle 15:45, è possibile seguire lo speciale Chernobyl – La fine delle illusioni, che propone un focus sulla gestione della tragedia e sulle conseguenze che ha avuto.

Disastro Chernobyl 40° anniversario programmazione tv, su La7 un prime time dedicato

Infine, La7 ha deciso di realizzare una prima serata ad hoc dedicata al Disastro di Chernobyl. Alle 22:00 prende il via Chernobyl Cronologia di un disastro nucleare, documentario del 2025 che si concentra sugli eventi e sull’iniziale insabbiamento da parte delle autorità. Alle 23:10 tocca a un altro documentario, ovvero Minute by Minute Il Disastro Nucleate di Fukushima, incentrato sulla tragedia avvenuta in Giappone nel 2011. Infine, alle 23:45, c’è il film Fukushima, dedicato ai lavoratori della centrale nucleare che, per evitare una nuova Chernobyl, hanno deciso di rischiare la loro vita.