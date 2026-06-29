Il palinsesto televisivo per l’inizio di questa settimana si preannuncia particolarmente ricco di alternative per ogni genere di pubblico. La programmazione offre infatti un perfetto equilibrio tra i giochi a premi della Rai, i grandi talk show di approfondimento politico, l’intrattenimento leggero e una selezione cinematografica ricca di prime visioni e cult indimenticabili. Per scoprire l’elenco completo dei palinsesti e rimanere aggiornati su tutte le variazioni dell’ultimo minuto, potete consultare la guida ufficiale direttamente sul portale di Rai 1.
Stasera in TV martedì 30 giugno 2026, Rai
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Rai 1: Affari Tuoi Mundial (20:30 – 21:55) – Intrattenimento. Stefano De Martino conduce l’amatissimo gioco dei pacchi in una speciale veste legata alle sfide calcistiche.
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Rai 2: Storie Al Bivio Di Sera (21:20 – 00:50) – Intrattenimento. Approfondimento serale dedicato a interviste intime e scelte di vita cruciali che hanno cambiato il destino dei protagonisti.
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Rai 3: Che Ci Faccio Qui – La Seconda Vita (21:15 – 23:15) – Intrattenimento. Domenico Iannacone torna con i suoi intensi reportage incentrati su storie di riscatto e rinascita personale.
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Rai Movie: Allacciate le cinture (21:23 – 23:13) – Film. La drammatica e intensa storia d’amore diretta da Ferzan Özpetek che mette a nudo i sentimenti e le prove della vita.
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Rai Premium: Le indagini di Lolita Lobosco (21:20 – 23:10) – Serie TV. Luisa Ranieri veste i panni del carismatico vicequestore di Bari alle prese con un intricato enigma nel sud Italia.
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Rai 5: Heuberger – Ballo dell’opera (21:15 – 23:30) – Ragazzi E Musica. Una solenne ed elegante esecuzione musicale della celebre operetta classica per gli amanti della grande musica d’arte.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
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Canale 5: Un amore come te (21:20 – 00:27) – Film. Un’emozionante e travagliata storia sentimentale ricca di sfide familiari, grandi decisioni e colpi di scena romantici.
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Italia 1: Vi presento i nostri (21:30 – 23:37) – Film. Ben Stiller e Robert De Niro tornano nella celebre commedia incentrata sulle esilaranti incomprensioni tra generazioni e suoceri.
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Rete 4: Lo squalo (21:33 – 00:09) – Film. L’intramontabile e tesissimo capolavoro thriller diretto da Steven Spielberg che ha terrorizzato intere generazioni di bagnanti in tutto il mondo.
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La7: Destini incrociati (21:15 – 23:45) – Film (Prima Tv). Harrison Ford e Kristin Scott Thomas scoprono una dolorosa verità comune dopo un tragico incidente aereo in questo dramma sentimentale.
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TV8: Money Road – Ogni tentazione ha… (21:40 – 23:40) – Intrattenimento. Un appassionante show che esplora le scelte economiche dei protagonisti messi davanti a forti dilemmi e tentazioni monetarie.
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Nove: Sinceramente Persia (21:30 – 23:45) – Intrattenimento. Serata all’insegna della comicità pura e del racconto ironico con la spumeggiante ironia della cabarettista in primo piano sul palco.
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20: The Losers (21:12 – 23:11) – Film. Una scatenata squadra d’élite delle forze speciali cerca vendetta dopo essere stata tradita e data per morta durante una missione.
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La5: Contra – La parte avversa (21:10 – 23:16) – Film (Prima Tv). Una pellicola drammatica incentrata sul difficile confronto e sulla crescita interiore tra un cinico professore universitario e una giovane studentessa.
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Iris: Cliffhanger – L’ultima sfida (21:10 – 23:00) – Film. Sylvester Stallone interpreta un esperto soccorritore alpino costretto ad affrontare una spietata banda di criminali sulle alte vette rocciose.
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Cine34: Noi uomini duri (21:00 – 23:02) – Film. Renato Pozzetto ed Enrico Montesano sono i protagonisti di una divertente commedia incentrata sulle bizzarre prove di un corso di sopravvivenza.
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Rai 4: La Casa dei Misteri (21:18 – 21:47) – Serie TV. Un capitolo ad altissima tensione ricco di suspense in cui vengono a galla segreti e oscure verità sul passato.
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Twentyseven: Niente da dichiarare? (21:10 – 23:20) – Film. Divertente commedia incentrata sulle storiche e ironiche rivalità doganali tra un ufficiale belga e uno francese alla frontiera europea.
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La7d: Far West (21:15 – 23:39) – Film. Un classico del cinema d’avventura che rievoca le atmosfere selvagge della frontiera americana tra storici conflitti e grandi orizzonti.
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Italia 2: Amore a prima svista (21:15 – 23:20) – Intrattenimento. Una spensierata commedia romantica dei fratelli Farrelly che gioca con ironia sulla percezione della bellezza esteriore e interiore.
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Top Crime: McDonald & Dodds (21:10 – 23:10) – Serie TV. L’ambiziosa detective di Londra e il timido investigatore del posto formano una bizzarra coppia alle prese con delitti complessi.
I film di questa sei in tv martedì 30 giugno 2026
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Tempo di amare (Cielo, 21:05): Un’intensa pellicola drammatica incentrata sui tormenti affettivi e sui difficili legami sentimentali all’interno di un nucleo familiare complesso.
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Outlander (Iris, 21:20): Una suggestiva avventura sci-fi in cui un guerriero proveniente dallo spazio si allea con una tribù vichinga per sconfiggere un mostro alieno.
I film su Sky martedì 30 giugno 2026
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Una notte da dottore (Sky Cinema Uno, 21:15): Un burbero medico di guardia e un giovane rider si scambiano i ruoli in una notte romana ricca di bizzarre emergenze sanitarie.
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Ammazzare stanca (Sky Cinema Due, 21:15): Un killer professionista decide di ritirarsi in campagna per cambiare vita ma viene braccato dai suoi vecchi complici malavitosi.
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Banana Joe (Sky Cinema Collection, 21:15): Bud Spencer interpreta un corpulento e pacifico commerciante di banane costretto a scontrarsi con la burocrazia cittadina per difendere il suo villaggio.
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Minions (Sky Cinema Family, 21:00): Le simpatiche creature gialle viaggiano nel tempo alla ricerca di un nuovo cattivissimo padrone da servire prima di incontrare il giovane Gru.
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Hypnotic (Sky Cinema Action, 21:00): Un detective indaga sulla scomparsa della figlia e si ritrova coinvolto in una cospirazione governativa legata a potenti poteri di suggestione mentale.
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On the Line (Sky Cinema Suspense, 21:00): Un conduttore radiofonico riceve la telefonata di uno psicopatico che minaccia la sua famiglia in diretta dando inizio a un tesissimo ricatto.
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Ghostbusters: Legacy (Sky Cinema Comedy, 21:00): Una madre single e i suoi figli scoprono la colossale eredità segreta del nonno legata agli storici acchiappafantasmi in una cittadina di provincia.
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L’amore non va in vacanza (Sky Cinema Romance, 21:00): Due donne deluse dalla vita sentimentale si scambiano la casa tra Londra e Los Angeles durante Natale trovando inaspettatamente il vero amore.
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Io sono ancora qui (Sky Cinema Drama, 21:00): Una drammatica e toccante storia familiare incentrata sul coraggio di una madre pronta a tutto pur di ritrovare la verità sul figlio scomparso.
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Bugonia (Sky Cinema, 21:15): Due giovani stravaganti rapiscono la direttrice di una multinazionale farmaceutica convinti che sia un’aliena giunta sulla Terra per sterminare l’intera razza umana.