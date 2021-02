Mina Settembre torna con gli episodi Piccole grandi bugie e Mio fratello non è figlio unico. Si tratta dell’ultimo appuntamento con la serie tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni e in onda domenica 14 febbraio alle 21:25 su Rai 1.

Mina Settembre è ambientata a Napoli ed ha per protagonista Serena Rossi, un’assistente sociale impegnata a cercare soluzione ai problemi di chi si rivolge a lei. La serie è una coproduzione Rai Fiction – Italian International Film, prodotta da Fulvio e Paola Lucisano. La regia è di Tiziana Aristarco.

Riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente Domenico, il ginecologo del consultorio dove lavora Mina, era stato ingiustamente accusato di aver usato violenza su una giovane paziente. Mina aveva dovuto dimostrare la sua innocenza. Intanto la protagonista sta facendo passi avanti nel cercare di scoprire il segreto della sua famiglia che viene rivelato completamente proprio nella puntata di questa sera.

Mina Settembre Piccole grandi bugie

Nel primo episodio dal titolo Piccole bugie, tutto torna alla memoria di Mina nelle ore che seguono la sua terribile scoperta. La giornata trascorrerebbe nella solitudine. Ma un nuovo evento arriva per movimentarla. Sonia, la badante romena di sua madre Olga, è scomparsa senza lasciare traccia e senza avvertire nessuno della sua assenza. Accompagnata da Titti nella ricerca della donna, Mina scopre alcuni particolari del passato di Sonia che non immaginava.

Intanto, Gianluca, il figlio di Irene, insospettito dal comportamento di sua madre si presenta a casa di Mina in cerca di risposte. In questa occasione, Olga si accorge di un dettaglio che a Mina è sempre sfuggito.

Mina Settembre Mio fratello non è figlio unico

Nell’ultimo episodio dal titolo Mio fratello non è figlio unico, Mina mette insieme tutti i tasselli del passato di suo padre e della sua vita e viene investita dalla dolorosa verità. Una verità che scuote e sconvolge gli animi di tutti. Mentre Claudio le è molto vicino, Domenico sembra essersi del tutto allontanato da lei. Il medico, infatti, ha deciso di accettare un lavoro in una clinica privata, abbandonando il consultorio e il centro storico. Insomma si trasferisce in un luogo di lavoro meno difficile da gestire.

La notizia amareggia profondamente e ulteriormente Mina, che si ritrova inoltre a dover affrontare il marito violento di Sonia. L’uomo si presenta armato in consultorio, in cerca di vendetta. Ma il caso gioca un brutto scherzo: Gianluca è insieme a Mina proprio in quel momento, per i due sembra non esserci più via di scampo. Quello che segue avrà forti ripercussioni su Mina che viene consolata da Claudio e Domenico, entrambi finalmente decisi a stare con lei. Ma adesso che la sua vita è tutta da reimpostare. E Mina si trova dinanzi ad un bivio sentimentale: quale dei due uomini scegliere? Andrà dove la porta il cuore, ma non a livello immediato.

La seconda stagione

La seconda stagione della serie è sicuramente confermata. Gli ottimi ascolti ottenuti da Mina Settembre fanno propendere per un prossimo sequel. E già ci si sta organizzando per le nuove storie. Quelle andate in onda hanno raggiunto share prossime al 25%: un dato confortante per la fiction di Rai 1 che fa ben sperare per il ritorno di Serena Rossi sul set.

Il cast della serie

Ecco il cast completo della serie in onda su Rai 1.