Il Paradiso delle Signore 27 aprile-1 maggio 2026: lunedì 27 aprile, Delia divisa tra carriera e cuore

La giustizia trionfa finalmente per Caterina: il mondo della moda riconosce ufficialmente che il bozzetto della discordia è frutto del suo talento, liberandola dopo mesi di pesanti sospetti e isolamento. Mentre l’intero magazzino festeggia questo successo, Delia affronta un profondo conflitto interiore. Un’importante offerta professionale la pone davanti a un bivio cruciale: scegliere il successo lavorativo o proteggere il legame sentimentale con Gianlorenzo Botteri. Intanto, le Veneri iniziano a pianificare con discrezione un regalo speciale per Irene. A Villa Guarnieri, però, l’aria diventa irrespirabile; Marta, stanca dei sotterfugi, sprona con decisione Odile a reagire con forza al ricatto di Greta.

Martedì 28 aprile: il testamento di Umberto scuote la Villa

Mentre Rosa intravede un futuro luminoso grazie all’incontro stimolante con un influente intellettuale francese, il clima festoso al Paradiso subisce l’ostilità di Johnny, il quale mal sopporta i preparativi per il matrimonio di Irene. La vera notizia bomba esplode però sul fronte della famiglia Marchesi: Greta riesce a impossessarsi del testamento originale di Umberto, un documento che possiede il potere di polverizzare gli equilibri economici dei Guarnieri. Adelaide, consapevole del pericolo imminente, decide di abbandonare ogni diplomazia e affronta Greta a viso aperto, nel tentativo disperato di proteggere l’eredità e il buon nome della casata.

Mercoledì 29 aprile – Il Paradiso delle Signore 27 aprile-1 maggio 2026: addii e misteri

La tensione emotiva raggiunge il suo apice quando Odile decide di troncare in modo definitivo la sua tormentata relazione con Ettore. Questo addio lascia la giovane donna profondamente scossa e smarrita. Nel frattempo, Irene appare sempre più fragile e confusa riguardo al grande passo verso l’altare che sta per compiere. Un colpo di scena improvviso rimescola però le carte del mistero: il prezioso testamento di Umberto sparisce nel nulla, scatenando una frenetica caccia al colpevole all’interno della villa. Ogni abitante diventa un sospettato, mentre le alleanze iniziano a sgretolarsi sotto il peso del sospetto reciproco e della paura delle conseguenze legali.

Giovedì 30 aprile: la trappola spietata per Odile

Questo si rivela il giorno delle decisioni irrevocabili. Delia sceglie finalmente la strada da percorrere ascoltando solo il proprio cuore, mentre Rosa e Marcello ritrovano quell’affinità naturale e spontanea che li aveva uniti in passato. Ettore decide di abbandonare Milano per sempre, scomparendo dalla vita dei protagonisti. Per Odile, però, la pace è un miraggio lontano: Greta mette in atto un piano spietato, attirando la giovane in un luogo ambiguo e isolato, mettendola in serio pericolo fisico. La settimana si chiude lasciando il pubblico con il fiato sospeso: chi riuscirà a intervenire in tempo per salvare la figlia di Adelaide dalle grinfie della sua rivale?

Il Paradiso delle Signore 27 aprile-1 maggio 2026: venerdì 1° maggio

In occasione della Festa del Lavoro, la celebre soap opera di Rai 1 non va in onda. Il magazzino milanese riapre le sue porte al pubblico e ai telespettatori a partire dal lunedì successivo, riprendendo il racconto dal drammatico punto in cui si era interrotto.

Dove seguire gli episodi

Il Paradiso delle Signore 10 vi aspetta dal lunedì al venerdì alle ore 16:00 su Rai 1. Per chi non riuscisse a seguire la diretta televisiva, ogni puntata è disponibile in streaming gratuito e on demand sulla piattaforma RaiPlay, ideale per restare sempre aggiornati sulle vicende della Milano degli anni Sessanta.