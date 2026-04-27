Stasera in TV martedì 28 aprile 2026: indagini, interviste e inchieste

Su Rai 1 alle 21:30 torna l’appuntamento con il dominatore degli ascolti: Il commissario Montalbano (Voto: 3.9/5). Salvo Montalbano deve districarsi tra i segreti inconfessabili di Vigàta in un caso complesso che mette a dura prova il suo celebre intuito. Su Rai 2 brilla il ritmo incalzante di Francesca Fagnani con Belve (21:20); la conduttrice mette a nudo i suoi ospiti attraverso domande dirette e senza sconti, esplorando i lati più oscuri del loro carattere. Rai 3 punta invece sull’impegno civile con FarWest (21:15), il programma curato da Salvo Sottile che scava con coraggio nelle zone d’ombra della società italiana contemporanea.

Informazione e Show su Mediaset, La7 e le altre reti

La politica e l’attualità più stringente occupano il centro della scena su Rete 4 con Bianca Berlinguer in E’ sempre Cartabianca (21:33) e su La7 con Giovanni Floris alla conduzione di DiMartedì (21:15). Queste due piazze televisive risultano fondamentali per comprendere l’evoluzione dello scenario sociale italiano. Per chi cerca un intrattenimento basato sulle inchieste, Italia 1 propone lo speciale de Le Iene (21:15), mentre su Canale 5 prosegue la lunghissima maratona del Grande Fratello Vip, guidata come sempre da Alfonso Signorini tra liti, amori e nomination.

Su TV8 cresce l’attesa per la Semifinale della nuova edizione di Italia’s Got Talent (21:40), una Prima Tv assoluta che decreta quali talenti potranno accedere all’ultimo atto dello show. Sul canale Nove, invece, la serata continua a indagare sulla storia recente con il documentario Chernobyl: nuove verita’ (21:30), un viaggio rigoroso tra evidenze scientifiche e misteri ancora irrisolti legati al disastro nucleare.

Stasera in TV martedì 28 aprile 2026: i film di stasera

La proposta cinematografica di questa sera soddisfa ogni genere di preferenza. Gli amanti dell’azione pura possono sintonizzarsi sul canale 20 per Mission: Impossible III (Voto: 3.5/5) con protagonista Tom Cruise, oppure scegliere l’adrenalinico Way Down – Rapina alla Banca di Spagna (Voto: 3.2/5). Chi preferisce il romanticismo unito alla passione per il ballo non può assolutamente perdere su Rai Movie l’intramontabile Dirty Dancing – Balli proibiti (Voto: 3.5/5), impreziosito dall’interpretazione dell’indimenticabile Patrick Swayze.

Su Tv2000 risalta il talento di Richard Gere nel classico medievale Il primo cavaliere (Voto: 3.0/5), mentre Cielo propone il mistery sentimentale Un amore all’improvviso (Voto: 3.5/5). Da segnalare sul Nove in seconda serata la commedia Mollo tutto e apro un Chiringuito (Voto: 2.8/5) in Prima Tv, ideale per una chiusura di giornata all’insegna della leggerezza. Infine, per il pubblico dei più piccoli, La7d trasmette la poesia visiva di Steven Spielberg con Il GGG – Il Grande Gigante Gentile (Voto: 3.1/5).

Cosa vedere su Sky Cinema

Su Sky Cinema Uno spicca il poliziesco d’autore L’ultima notte di Amore (Voto: 3.6/5) con un intenso Pierfrancesco Favino, mentre per gli appassionati di fantascienza filosofica è disponibile A.I. – Intelligenza Artificiale (Voto: 3.5/5). Se cercate l’energia creativa dei Manetti Bros, su Sky Cinema Comedy va in onda Ammore e malavita (Voto: 3.3/5), un musical scatenato e pluripremiato ambientato tra i vicoli di Napoli.