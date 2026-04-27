Ci sono anche Amanda Lear e Carmen Russo nel cast de La Sobrietà, film distribuito su Amazon Prime Video. La pellicola è rilasciata, sull’emittente streaming, a partire dal 27 aprile.

La Sobrietà Amazon Prime Video, regista e dove è girata

Prodotto e distribuito dalla Tejo s.r.l.s., il film La Sobrietà appartiene ai generi commedia e mockumentary, che simula lo stile tipico dei documentari per raccontare storie inventate.

La regia è curata da Carlo Fenizi, che in passato ha diretto pellicole come Istmo ed Effetto Paradosso. Fenizi ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Raffaele Notaro.

La pellicola ha una durata di 80 minuti. Nel cast spicca la partecipazione di Amanda Lear, cantante che vanta decine di successi e che torna a recitare a distanza di cinque anni dall’ultima volta.

La Sobrietà Amazon Prime Video, la trama

Nel corso del film La Sobrietà il protagonista è Rodrigo, un regista visionario che deve affrontare una delusione professionale causata dalla produttrice senza scrupoli Italia Martinelli. In un momento tanto complesso ha un incontro che potrebbe cambiare la sua carriera: quello con Kimba, un’actor coach molto nota fra gli addetti ai lavori.

Personaggio istrionico e misterioso, ha dato vita a un metodo lavorativo decisamente particolare. Dopo averlo incontrato, rimane colpita da Rodrigo e decide di ingaggiarlo per registrare le sue lezioni. Mediante pratiche ridicole e manipolatorie, Kimba tiene in pugno un gruppo di attrici disposte a tutto pur di avere successo e varcare le soglie del grande cinema.

Spoiler finale

Durante La Sobrietà, il protagonista, non appena scopre la verità dietro al Metodo Kimba, decide di realizzare, con la collaborazione dello sceneggiatore Cornelio, un documentario per scoprire la verità sulla sua vita e smascherare tutte le contraddizioni del suo approccio al lavoro.

In un vortice fra commedia e thriller si alternano le testimonianze dei personaggi che orbitano intorno a Kimba, fra cui la guida spirituale Suor Maria Loreta, e scene legate al passato. Quando la produzione sembra prossima a scatenare una rivolta la storia prende una piega noir inaspettata.

La Sobrietà Amazon Prime Video, il cast

Questo è il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso de La Sobrietà.