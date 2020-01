Continua nel segno delle polemiche Sanremo 2020: Rula Jebreal infatti, che doveva partecipare ad una delle serate del Festival, non sarà sul palcoscenico dell’Ariston. La notizia è stata resa nota da Repubblica. I vertici dell’azienda televisiva di viale Mazzini hanno frenato e bloccato l’idea del direttore artistico e conduttore Amadeus.

Dalle dichiarazioni rilasciate, successivamente, dalla giornalista al quotidiano, la Rai le avrebbe chiesto di rinunciare. Ma lei si è opposta.Ed ha ribadito che se non la vogliono sul palcoscenico del teatro Ariston, devono assumersene la responsabilità.

La Jebreal ha detto esplicitamente che in Rai c’è una brutta aria e che si teme di proporre un’Italia inclusiva, aperta al mondo, tollerante e impegnata in operazioni di dialogo e di pace. Il caso è diventato politico,

Sanremo 2020 Rula Jebreal – bloccata l’ospitata dalla Rai. Ecco i motivi

L’idea di avere la giornalista sul palcoscenico di Sanremo 2020 nel corso di una serata era stata di Amadeus, nel suo ruolo di conduttore e direttore artistico.

Rula Jebreal giornalista e scrittrice nata ad Haifa, avrebbe dovuto rappresentare uno dei momenti impegnati sul palcoscenico dell’Ariston. Sembrava davvero fatta. Invece a sorpresa è arrivato il niet dell’azienda di viale Mazzini. Nonostante la risposta dell’interessata, sembra definitivamente tramontata l’ipotesi di avere una giornalista pro Islam sul palcoscenico dell’Ariston di Sanremo.

Le parole e le frasi che circolano in rete sono molto dure. Infatti tra i commenti negativi suscitati, c’è stata anche una indiscrezione sull’incontro che Amadeus e Rula Jebreal hanno avuto qualche mese fa in un albergo di Milano.

Ma quali sono i motivi reali per i quali è stata bloccata la presenza della Jebreal a Sanremo? Sembra che la decisione sia stata presa dopo le polemiche che si sono scatenate sui social contro la presenza della giornalista palestinese naturalizzata italiana. Naturalmente a scatenarsi sono stati soprattutto i cosiddetti sovranisti. Il timore insomma potrebbe essere stato il seguente: con la Jebreal a Sanremo si sarebbe parlato più di politica che di canzoni.

Un altro motivo per il quale c’è stato il niet della Rai affonda le radici nelle nomine dei nuovi vertici della tv pubblica che non sono state ancora fatte. Se ne parlava già da ottobre 2019. Siamo al nuovo anno, con il Festival alle porte, e ancora non se ne parla. Attualmente sembra certo che le nuove nomine Rai arriveranno dopo il Festival di Sanremo.

Sanremo 2020 – chi potrebbe sostituire la Jebreal tra gli ospiti

Scartata, almeno per adesso, la presenza di Rula Jebreal, per Amadeus si pone il problema di sostituire la giornalista palestinese naturalizzata italiana. Il conduttore deve cercare un altro personaggio in grado di catalizzare nella stessa maniera l’attenzione del pubblico.

Certamente la Jebreal avrebbe portato sul palcoscenico dell’Ariston una propria visione dell’attualità e della società in cui viviamo. A questo punto si dovrà preferire una figura femminile più legata al mondo dello spettacolo. Tornano così in gioco molti nomi. Tra questi in primis Diletta Leotta, Simona Ventura, Chiara Ferragni, Antonella Clerici, Monica Bellucci e Georgina Rodriguez fidanzata di Cristiano Ronaldo.

A questi nomi bisogna aggiungere anche Silvia Toffanin, proveniente dal mondo Mediaset. Si era parlato anche di Vanessa Incontrada, ma le chance di vedere l’attrice a Sanremo sembrano diminuire negli ultimi giorni.

Amadeus a questo punto dovrà tirar fuori un’altra idea che possa essere egualmente valida e catturare l’interesse dei telespettatori.