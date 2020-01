La5 trasmette questa sera il film per la tv Licenza di tradire che fa parte del ciclo Rosamunde Pilcher. L’appuntamento è sul canale 30 del digitale terrestre alle ore 21:10 in prima serata.

La pellicola è una produzione tedesca del 2016 realizzata appositamente per il piccolo schermo. Il genere è sentimentale, la commedia romantica. La durata è di un’ora e 30 minuti e il titolo originale è Rosamunde Pilcher: Lizenz zum Seitensprung.

Rosamunde Pilcher: Licenza di tradire – cast, attori, regia, riprese, location

Il cast del film tv è composto dagli attori: Anica Dobra (Un’estate a Parigi), Heio von Stetten, Teresa Rizos, Christian Wunderlich, Dana Golombek, Mathias Herrmann, Mila Bell, Carl Ferguson.

La regia è di Uli Möller.

Le riprese si sono svolte nel Regno Unito, in particolare nella contea della Cornovaglia situata all’estremità sud-occidentale dell’Inghilterra. Qui infatti è ambientata tutta la storia che il film racconta.

Rosamunde Pilcher: Licenza di tradire – trama del film in onda su La5

La trama è incentrata su due coniugi Oscar ed Ella interpretati rispettivamente da Heio von Stetten e Anica Dobra. I due coniugi sono proprietari di una birreria e sono stati felicemente sposati per 25 anni. Insieme ad amici ed alla loro figlia Lexi, decidono di festeggiare le nozze d’argento con una grande festa.

Nessuno però conosce davvero la loro storia di coppia. In effetti Oscar ed Ella non vanno più d’accordo. La loro relazione coniugale è priva di stimoli e si adagia malinconicamente su una quotidianità monotona.

Quando Ella si confida con la sua amica Alfie, quest’ultima le consiglia di trovarsi un amante. Infatti è convinta che soltanto una relazione esterna potrebbe ravvivare la scintilla tra di loro. Analogo consiglio viene dato ad Oscar.

La figlia Lexi (Teresa Rizos) è invece convinta che i due genitori abbiano una vita di coppia perfetta e li ha sempre considerati come un modello da seguire. Lexi infatti è stata sposata con David da cui ha avuto un figlio. Ma l’uomo l’ha abbandonata facendo perdere le sue tracce.

Intanto il proprietario di un pub, Sam (Christian Wunderlich), si è innamorato di lei. Ma al padre Oscar il ragazzo non piace ed ha sempre ostacolato una possibile relazione.

Il finale del film

Il finale del film tv riserva una serie di colpi di scena. Intanto David, l’ex marito di Lexi, è ricomparso di nuovo e vorrebbe ricostruire il rapporto con la moglie. Lexi invece inizialmente rifiuta questa possibilità.

Mentre avvengono questi eventi la distilleria di Oscar ed Ella attraversa un momento delicato. È in crisi e si profila una nuova sfida imprenditoriale nella quale è coinvolta la stessa Lexi.

Tutto questo servirà per alla allontanarla dai suoi problemi sentimentali. In questo frangente la madre deve decidere se seguire il consiglio della sua amica che le ha proposto di concedersi un tradimento senza intaccare i sentimenti che prova per il marito.