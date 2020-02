Sanremo 2020 serata finale 8 febbraio – Conduttrici e ospiti

Sanremo 2020 serata finale 8 febbraio. È la serata del gran finale per il 70° Festival di Sanremo. La diretta inizierà alle 20:40, su Rai 1 e RaiPlay. Dopo la tumultuosa quarta serata, sul palco dell’Ariston arriva Mara Venier come conduttrice d’eccezione, mentre tornano Sabrina Salerno e Francesca Sofia Novello.

Sanremo 2020 serata finale 8 febbraio – Conduttrici Mara Venier, Sabrina Salerno e Francesca Sofia Novello



Mara Venier guadagna il palco di Sanremo 2020 dopo due anni da rediviva protagonista del piccolo schermo. Con il ritorno in Rai del 2018 ha dimostrato di saper dare nuova linfa ad un programma claudicante come Domenica In – con scelte discutibili, ma senz’altro efficaci – e di non aver smarrito il piglio dei giorni migliori. Non solo ‘Zia d’Italia’, dunque.

Amadeus, suo grande amico, l’ha voluta all’Ariston nella serata finale dell’8 febbraio, la più importante. Mara Venier era assente alla conferenza stampa di questa mattina e nulla è trapelato su come darà il suo contributo. Al netto delle possibili sorprese, tuttavia, c’è da immaginare che farà semplicemente quel che ci si aspetta: presentare insieme ad Amadeus con il suo estro inconfondibile.

Non sarà la sola, in ogni caso, a calcare il palco come presentatrice. Tra le conduttrici tornano Francesca Sofia Novello e Sabrina Salerno.

La modella lombarda continua l’esperienza della quarta puntata. Nella serata passata alla storia come quella dell’eliminazione di Morgan e Bugo, la Novello si è mostrata spigliata e decisa, ma con un impatto piuttosto inconsistente.

Sabrina Salerno, dal canto suo, aveva partecipato alla seconda serata con entusiasmo ma senza essere coinvolta a dovere.

Biagio Antonacci, Christian De Sica e Wilma De Angelis ospiti della finale di Sanremo 2020

Tra i grandi ospiti della serata finale di Sanremo 2020 spiccano Biagio Antonacci, Christian De Sica, Wilma De Angelis e Cristiana Capotondi.

Biagio Antonacci torna a cantare al Festival dopo esser già stato uno dei super ospiti alla corte di Claudio Baglioni. Oltre all’amicizia che lo lega ad Amadeus, a spingerlo a Sanremo ci sono il riconoscimento che la kermesse sta dedicando ad alcuni dei più popolari artisti italiani e il nuovo album “Chiaramente visibili dallo spazio”, uscito alla fine del 2019.

Celebrazioni anche per Wilma De Angelis, che con le sue ben nove partecipazioni al Festival ha contribuito a farne la storia negli anni ’50 e ’60. Un piccolo retroscena: la sua partecipazione era attesa ad un evento della Rai a gennaio, celebrativo dei 70 anni del Festival. Poi, non se ne era fatto nulla e la De Angelis aveva mostrato, pur con il sorriso, di esserci rimasta male.

Alla serata finale parteciperà anche Christian De Sica. Insieme a lui, il cast de “La mia banda suona il pop” nuovo film di Fausto Brizzi, con il quale torna nelle sale proprio in questi giorni. Per De Sica è un ritorno a Sanremo: oltre che come ospite, ha già fatto visita all’Ariston come cantante in gara, nel 1973 con “Mondo mio”.

Gli altri ospiti della serata finale di Sanremo 2020 – Cristiana Capotondi, Ivan Cottini, Edoardo Pesce e la Banda dei Carabinieri

Ma ci saranno anche altri ospiti alla serata finale di Sanremo 2020. A cominciare dall’attrice Crisitana Capotondi e dal ballerino Ivan Cottini.

Cottini era un fotomodello ma a trent’anni ha scoperto di essere malato di Sclerosi multipla. Le difficoltà legate alla degenerazione della patologia lo hanno portato a dedicarsi alla danza come forma di resistenza nei confronti della malattia. Il suo racconto a Sanremo 2020 farà il paio con quello di Paolo Palumbo, altro giovane malato di SLA protagonista di un momento toccante nella seconda serata.

Mentre la Banda dei Carabinieri aprirà la serata finale. Durante la conferenza stampa il Vicedirettore di Rai 1 Claudio Fasulo ha parlato di una bella sorpresa, senza anticipare nulla.

Infine, ci sarà l’attore Edoardo Pesce che arriverà in scena per promuovere la nuova fiction della Rai dedicata al compianto Alberto Sordi.